Jonas Omlin es baja para Suiza el resto de la Eurocopa

La selección de Suiza sufrió una dura baja este domingo en el entrenamiento, tras lesionarse el tobillo el portero Jonas Omlin y esta descartado para seguir viendo acción en esta edición de la Eurocopa.

Omlin estaba en esta Eurocopa como el segundo portero, por detras del titular Yann Sommer del equipo del Borussia Mönchengladbach.Su lesión se produjo antes del partido que Suiza jugó el sábado en Bakú ante Gales (1-1), en el arranque del torneo europeo para ambas selecciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En sustitucion de Omlin entrara el portero Gregor Kobel se unirá a la concentración suiza el lunes, precisó su Federación.

Omlin comenzó su carrera como senior en el S. C. Kriens, club en el que jugó entre 2012 y 2014, año en el que fichó por el F. C. Luzern de la Superliga de Suiza. Durante la temporada 2015-16 estuvo cedido en el F. C. Le Mont.

Leer más: Eurocopa: Daley Blind lloró por Eriksen al recordar un momento símil en su carrera

Tras haber sido convocado en numerosas ocasiones con la selección de fútbol de Suiza, el 7 de octubre de 2020 hizo su debut en un amistoso que su selección perdió ante Croacia por 1-2

La selección de Suiza disputa su segundo partido en esta Eurocopa el miércoles ante Italia en Roma.

Leer más: Copa América: Luis Suárez llega a esta edición como el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay

El domingo de la próxima semana se enfrentará a Turquía en Bakú, en la tercera y última jornada del grupo A.

Síguenos en