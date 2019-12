Jonatan Cristaldo vuelve a la actividad tras la polémica de agresión a su ex pareja

Argentina.- Días anteriores Jonatan Cristaldo fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, hoy se revela que después de los 5 días que su club le habría impuesto para solucionar el problema han concluido por lo que podrá volver a entrenar.

Todo comenzó cuando el jugador golpeo a su ex pareja en el rostro, inmediatamente fue al departamento de policía donde interpuso la demanda por violencia de genero, ante este hecho Racing, su actual club decidió separarlo del primer equipo.

Morella de las Heras habría acudido en otras ocasiones a denunciar pero por presión decidió no revelar nada a los medios hasta ahora.

“Me arrastro por el piso y me pegó en la cara" el escalofriante relato de la ex pareja de Jonatan Cristaldo ��:



“Yo ya había hecho una denuncia y él me había pedido por favor que no la ratifique, porque era una figura pública. Permití muchas cosas, pero no quiero que mi hija vea cómo su papá me pega”, afirmó De La Heras, a quien la Justicia le otorgó un botón antipánico.

Por ahora Cristaldo ya podrá participar en los entrenamientos de su equipo y podría ser elegible para Chacho Coudet para ser convocado al último partido del año de la Superliga Argentina ante Lanús.