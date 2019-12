Jonathan Dos Santos confiesa que Gio lo intenta convencer de fichar por América

Ciudad de México.- Con motivo de la celebración de la cena de Noche Buena, el América realizó un convivio entre todos los futbolistas y staff del Club quienes deben estar concentrados para la final de mañana ante Rayados. En donde salio a la luz que Giovani Dos Santos ha estado insistiendo a su hermano Jonathan para que juegue con América.

Varias de las familias de los jugadores estuvieron presentes en la gran cena que el Club América organizó para sus futbolistas, entre ellos Jonathan Dos Santos quien apoya a las Águilas, pero previo a la reunión el mediocampista confeso lo que su hermano le ha comentado

Y es que dice que Giovani ha sido insistente con el tema de que firma con América para que puedan jugar nuevamente juntos, como el Villareal, Galaxy y la Selección Mexicana.

"Me habla maravillas del América, obviamente me dice 'vente conmino, vente', pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá, si fuera por él se quedaría aquí", expresó en entrevista con ESPN.

Además aseguró que su corazón está con América y espera que el domingo gana su décimo cuarta corona del Futbol Mexicano y por su futuro con una posible llegada al conjunto de Coapa no ha dicho que no pudiera ser posible.

“El deseo de Navidad de la familia es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”, sentenció.