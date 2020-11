Jonathan Dos Santos, fuera para la última jornada de la MLS

El jugador mexicano del LA Galaxy, Jonathan Dos Santos, no estará para el último partido de la MLS, donde el conjunto angelino se medirá contra el Vancouver Whitecaps.

El mediocampista mexicano, sufrio una lesión en el partido de la jornada pasada ante el Real Salt Lake. Dos Santos salio del juego debido a una lesión en la pantorrilla izquierda, fue sustituido al minuto 59.

Jonathan Dos Santos se perdió el partido de media semana, en el que el LA Galaxy quedó fuera de la postemporada tras caer frente a San Jose Earthquakes, rival directo en la lucha de playoffs.

El problema de esta lesión, es que el mediocampista mexicano fue llamado en al convocatoria de la Selección Mexicana, para los juegos de la próxima semana contra Corea del Sur y Japón en Austria el 14 y 17 de noviembre, respectivamente.

“(En el tema de) Jonathan, para ser honesto, soy coach interino, no he estado involucrado en todas las conversaciones con las federaciones, sí ha habido pláticas sobre que Jona vaya con la selección, pero no sé cuál es el estatus de eso”, compartió Dominic Kinnear este viernes en video conferencia.