Jonathan Dos Santos pensó en el retiro en el 2020

El mediocampista mexicano del LA Galaxy, Jonathan Dos Santos, vivió momentos complicados en la temporada 2020 donde no puedo clasificarse a los play offs, aunado a una lesión lo dejó marginado del calendario de la MLS.

"Sí, la verdad es que sí", dijo Dos Santos en el show de ESPN, 'Ahora o Nunca', a pregunta expresa sobre sí pensó en dejar el futbol profesional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al ciento por ciento; es una lesión que te puede durar con molestias un año o dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno, y sí lo pasé muy mal el año pasado.

Dos Santos comento que no se sentia al cien por ciento cuando volvió de su lesión, aunado que estaba alejado de su familia, todo se le vino encima en un año muy complicado para el azteca.

Leer más: El amor llegó para Jimena Sánchez y lo disfruta en la alberca junto a su pareja

"Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera".

Jonathan Dos Santos solo disputó solo dos partidos en la temporada 2020 cuando fue la peor actuación del LA Galaxy en la MLS.

Leer más: Rogelio Funes Mori esta en duda para el duelo frente a Necaxa

"Jona" suma cuatro temporadas militando con el LA Galaxy, donde suma 66 partidos jugados con seis goles.