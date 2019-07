Jonathan Dos Santos quisiera jugar con Giovani en el América

Jonathan Dos Santos pasa por un gran momento futbolístico con LA Galaxy siendo titular indiscutible en el conjunto de la MLS, además que acaba de ser campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana, pero el menor de los Dos Santos no descarta seguir los pasos de su hermano.

Después de que Giovani Dos Santos se convirtió en el flamante refuerzo del América, Jonathan aseguró que le gustaría volver a jugar junto a su hermano, ahora enfundados en la camiseta azulcrema.

“¿Alcanzar a Gio en América? Me encantaría, es el club donde siempre he querido jugar, el equipo que veíamos en la televisión. Nuestros ídolos eran Pavel Pardo, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco. Siempre hemos querido jugar juntos y por qué no, me encantaría”, confesó el mexicano en entrevista con Fox Sports.

Jonathan destacó las cualidades de su hermano mayor dentro de la cancha y le auguró éxito en las filas del América, después de los altibajos que ha tenido en su carrera y las exigencias que han recaído en ambos.

Giovani es un grandísimo jugador, ojalá que sea su año, se lo merece después de tanto sufrimiento, de quedar fuera del equipo. América es el mejor club en el que puede estar, ojalá lo aproveche”.

Giovani Dos Santos durante un entrenamiento con el América/@ClubAmerica

“Es normal que te exijan más que a los demás por venir de la cantera del Barcelona, pero no lo sentimos así. Obviamente la presión siempre va a estar, pero nosotros estamos orgullosos de formar parte de la historia de México”, destacó.

Giovani Dos Santos llegó a las Águilas del América tras estar algunos meses inactivo después de quedar fuera de los planes del LA Galaxy lo cual le costó no ser parte de la Selección Mexicana para la Copa Oro. Desde su llegada a causado una gran expectación en el conjunto de Coapa, pero aun no se sabe cuándo será su debut en el futbol mexicano.