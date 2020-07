Jonathan Dos Santos ve a la MLS en la elite mundial

Jonathan Dos Santos causó revuelo al emigrar a la MLS, definitivamente el fichaje del mexicano no fue bien visto en el ámbito del futbol, ya que el más chico de los Dos Santos tenia un nivel alto para seguir jugando en el viejo continente, ahora ya incursionando en la liga estadounidense el mexicano comentó que dicha liga va estar en las mejores del mundo muy pronto.

"No tardará en ser una de las mejores ligas del mundo (la MLS), en tres, cuatro o cinco años, por todo lo que se está haciendo. No me arrepiento de mi decisión, estar aquí me ha hecho ver más a mi familia", afirmó en una entrevista para LaLiga.

El más chico de los hermanos Dos Santos llegó al equipo del LA Galaxy en 2018 y aunque no fue sencillo pasar de La Liga al futbol estadounidense, no se arrepiente de haberlo hecho, según declaró.

"No es fácil dar el salto de Europa a Estados Unidos, más cuando la MLS es una liga en crecimiento, pero estoy muy contento, no me arrepiento para nada", señaló.

Finalmente, 'Jona' no ocultó su deseo de terminar su carrera como futbolista profesional en el conjunto angelino."Estoy feliz. No me quiero mover de aquí y ojalá pueda retirarme con Los Angeles Galaxy", dijo.

El último equipo de Dos Santos en España fue el Villarreal, el 9 de julio de 2014, FC Barcelona y Villarreal CF acuerdan el traspaso de Jonathan dos Santos al submarino amarillo, a cambio de 2 millones de euros, entre fijos y variables, y la participación del club catalán en una futura venta.En el conjunto de Villarreal, Jonathan se reencontró con su hermano Giovani dos Santos.

El 18 de septiembre de 2014 debuta oficialmente con el "submarino amarillo" contra el Borussia Mönchengladbach en la Europa League, entrando de cambio al 73' por Ikechukwu Uche.

Su primer gol con la camiseta del Villarreal CF lo anotó en La Coruña en un partido ante el Deportivo de La Coruña el día 21 de diciembre de 2014.27 Su segundo gol lo anotó ante el Málaga CF el día 10 de enero de 2015.

Dos Santos ya ha formado parte de la Selección Mexicana de futbol, en aquel entonces fue comandada por Miguel Herrara, Dos Santos disputó el Mundial de Rusia 2018.Jugó apenas 35 minutos frente a Brasil en los octavos de final, partido que México perdió por 2 a 0 quedando eliminado.

