Jonathan Orozco de Xolos organiza otra fiesta pese a pandemia de Covid-19

Tijuana.- Jonathan Orozco, portero de Xolos de Tijuana, se encuentra nuevamente en el centro de las críticas debido a que organizó una nueva reunión sin respetar los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19.

Al parecer la reunión tuvo lugar horas después del triunfo de Xolos sobre los Rayados de Monterrey el pasado viernes y el motivo de la misma habría sido celebrar la victoria del equipo de Jonathan Orozco.

Fue su esposa, Nitze Reyes, quien compartió desde su cuenta de Instagram fotos donde aparece el guardameta del equipo fronterizo junto a u grupo de amigos celebrando, todos ellos sin cubrebocas ni sana distancia. En una de las imágenes incluso aparece el propio Jonathan Orozco posando con una botella de alcohol.

La publicación ha provocado diversas críticas por parte de aficionados, quienes consideran un acto irresponsable que Orozco organice reuniones de este tipo en plena pandemia.

Recordemos que no es la primera ocasión que el guardamenta se ve involucrado en este tipo de sucesos, pues el pasado mes de mayo, cuando continuaba en las filas de Santos Laguna, también organizó una fiesta, esta vez por su cumpleaños, ignorando los protocolos sanitarios.

Algunos días después de aquella reunión, Jonathan Orozco anunció que se había contagiado de Covid-19, por lo que incluso llegó a publicar una disculpa pública y pedir conciencia sobre los riesgos del coronavirus.

Me siento mal por mi familia, más que por mí, por mis hijos, por la gente que vive aquí conmigo en mi casa, sí me siento muy apenado. Pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que yo debería dar, lo admito, mi ejemplo debería ser de otra manera", indicó en aquel entonces.