Jorge Campos explota conta el formato de la Liga MX y permitir muchos extranjeros

México.- Luego de la semana para olvido de la Selección Mexicana, muchos de los exjugadores del Tri han levantado la voz explicando los errores que se están cometiendo y en muchas de las palabras en las que coinciden es que desde los equipo no se encargan de formar jugadores lo que a la postre afecta a la Selección Mexicana ya que no hay jugadores y siempre se llaman a los mismos provocando que se obtengan los mismos resultados y la prueba fueron las derrotas ante Estados Unidos y Canadá.

Y uno de los que habla poco pero cuando lo hace es para decir cosas interesantes es Jorge Campos quien definió que la Liga MX, y el futbol mexicano en general tienen en gran parte la culpa de que las cosas no funcionen como deberían, iniciando con las pocas posibilidades de jugar para jugadores jóvenes quienes son los que a mejor denegrían tener capacitados para que en algún momento puedan ser considerados para el Tri Mayor.

Para Campos el principal problema es la cantidad de jugadores extranjeros que se habilitan por equipo recordando que en su época solo eran de 4 a 5 pero con mucha calidad lo que hacía que más jugadores mexicanos tuvieran la oportunidad de mostrarse y ser una opción. "En mis tiempo había cuatro como limite, pero eran jugadores de gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continua (temer muchos extranjeros) en el futuro no habrá jugadores para la Selección", dijo Jorge Campos en entrevista par ESPN.

El "Brody" dejó claro que los 4 años que ha durado este proceso mundialista ha sido una mala planeación ya que a poco menos de un año de que inicie el Mundial son pocos o casi ningún jugador joven el que sea figura en la Selección Mexicana, lo que indica que no se han trabajado en el desarrollo de futbolistas para ese cambio generacional que se vio detenido y que no llegará al menos en este próximo año ya que tiene la necesidad de lograr la calificación al Mundial.

Selección Mexicana se ve afectada por la mala producción de jugadores mexicanos | Foto: Jam Media

"Cuando pasa esto, vamos contra los entrenadores, contra los jugadores y más sobre los DT's, así es nuestro futbol que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo. Y esto ha pasado siempre, desde que tuve la fortuna de estar en la Selección", agregó el exjugador de los Pumas. Jorge Campos quien labora para TV Azteca como analista en más de una ocasión ha revelado la misma opinión y siempre pide a los directivos que hagan algo diferente

para tener cambios verdaderos.

Hoy la Selección Mexicana tiene una combinación de jugadores importante, hombres que vienen con procesos larguísimos de Selección, solo Guillermo Ochoa y Andrés Guardado están buscando su quinto Mundial, casi 20 años siendo llamados al Tricolor. Casos como Héctor Moreno que ya tiene una larga carga de partidos, entre los "jóvenes" Héctor Herrera que debería ser los hombres importantes de una nueva generación busca su tercer mundial pero no termina de concretar su jerarquía en el Tri.

En el caso de jugadores jóvenes con gran potencial, no han sido llamados, la última gran apuesta es Diego Lainez que no es llamado desde hace más de 5 meses, fuera de él no aparecen más futbolistas menos de 22 años que puedan mostrar algo diferentes variantes para ayudar al equipo y todo tiene que ver con la falta de oportunidades desde sus clubes para ganar experiencia y una oportunidad en la Selección Mexicana.