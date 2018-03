"Argentina es más equipo de Messi que mío": Jorge Sampaoli

Manchester, Inglaterra.- El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli definió que la Albiceleste es el equipo de Lionel Messi, al examinar la influencia del capitán en el sistema de juego y en el resto del equipo.

Sampaoli consideró que "Leo está en un momento de madurez, de mucha responsabilidad respecto a lo que él puede otorgarle al resto".

Sampaoli: "A mí siempre me gusta que los jugadores me digan cómo se sienten más cómodos. Y la Selección tiene futbolistas muy flexibles, lo que nos da muchas variantes".

El entrenador explicó los esfuerzos por encontrarle los mejores socios. "Tener al mejor del mundo en la cancha nos obliga a ver cuáles son los jugadores que pueden vincularse mejor con él", señaló.

Al término de una nueva práctica del equipo que viene entrenando en Manchester desde el lunes, Sampaoli aseguró que Argentina "es candidata a ganar el Mundial".

La Albiceleste retomó los trabajos esta mañana en Manchester.

"Somos candidatos por escudo, bandera y jugadores, porque en el fondo nos reprochamos no alcanzarlo porque somos así, está en nuestra esencia y no lo podemos negar", dijo.

No obstante consideró necesario dar vuelta la página a las frustraciones por las finales perdidas en el pasado para llegar al Mundial con la motivación alta.

"Hay que establecer pautas que nos permitan desarrollar lo que viene sin acordarnos mucho de lo que pasó. A ellos no les tocó ganar y eso los lleva a una relación: no que perdieron sino que son perdedores, y eso no es justo", dijo.