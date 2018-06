Jorge Sampaoli expresa su sentir sobre Messi

Sin dejar de ser el mejor jugador del mundo, Lionel Messi no cargará con toda la responsabilidad por todos los aciertos y fallas que tenga Argentina en Rusia 2018.

Así lo dejó en claro el director técnico de la albiceleste, Jorge Sampaoli, al comentar que Messi es un prócer, pero no un culpable cuando la situación no camine de la mejor manera.

El turno de Messi o Argentina en peligro/Jam Media

“Cuando Leo hace un gol con la camiseta de Argentina lo gritamos todos y creemos que somos parte de ese gol y cuando Argentina no gana se pone responsabilidad en Leo de que no ganó".

"Me parece demasiado cómodo pensar que un solo jugadores pueda generar un estado de ánimo”, sostuvo Sampaoli.

“Yo me siento responsable de que haya errado el penal y voy a gritar el gol de Leo con la misma fuerza, no va a cambiar nada, es un jugador que es el mejor del mundo y eso nos da un plus pero es imposible que un jugador cambie realidades de un partido”. Recalcó que no tiene que llenarse a Messi de exigencia y comparaciones, como la eterna con Diego Maradona. Sampaoli indicó que el cotejo contra Croacia se vuelve prioritario porque no quiere llegar a la tercera jornada del grupo sin resolver la clasificación.

Sampaoli durante la rueda de prensa. Foto:EFE