Jorge Sánchez viajó a Países Bajos para presentar los exámenes médicos con el Ajax

México.- Se ha confirmado la venta de Jorge Sánchez al Ajax de Ámsterdam siendo el segundo jugador mexicano que sale del Club América y ficha por el equipo neerlandés, pues hace algunos años, Edson Álvarez quien se mantiene en el equipo y que ahora será su compañero. Este sábado el conjunto de Coapa confirmó el traspaso del jugador y ese mismo día Sánchez emprendió el vuelo a Países Bajos.

Ya avanzada la tarde en México se dieron a conocer algunas imágenes de Jorge Sánchez visitando el Estadio Azteca en donde se reunió con sus compañeros y se despidió de ellos. Horas más tarde lo hizo en el aeropuerto en donde ahora se despidió de su familia y salió del país en busca de cumplir un sueño en el viejo continente. Se sabe que el lateral voló desde la noche de este sábado y este domingo ha llegado al que será su nuevo país.

De acuerdo con Gibran Araige de TUDN, el jugador llegaría este domingo a Ámsterdam, se le daría un descanso para que se recupere del vuelo y el día lunes estaría visitando las instalaciones del Ajax para realizar sus exámenes médicos y a partir de ahí que se concrete su transferencia pues es lo único que falta para hacer oficial su pase.

Sánchez aseguró que el Ajax le siguió por lo menos un año y medio y que la compra le ha sorprendido mucho pero que le agradece por todo el seguimiento que se le ha dado, "Sí ya tenían tiempo siguiéndome, año y medio, dos años. Así son las cosas no, yo no me lo esperaba, estoy agradecido con Dios, con el trabajo que he estado haciendo. Voy a disfrutarlo y a dar mi mayor esfuerzo y a poner a México en alto", dijo el jugador.

En esta temporada la Liga MX ha enviado ya dos jugadores al futbol de Países Bajos, el primero fue Santiago Giménez de Cruz Azul con el Feyennord y ahora el equipo del América con el Ajax. Se espera que el jugador se quede ya en Europa para incorporarse a los entrenamientos del equipo para su posible debut en la Eredivisie.