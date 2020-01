Jorge Sánchez volvió al Azteca pero no la paso nada bien

Ciudad de México.- Con el regreso a la actividad por parte del conjunto de América algunos jugadores como Jorge Sánchez no vivieron un buen recibimiento por parte de la afición quien aun tienen muy presente el error del jugador que provocó el gol de Monterrey en la final del torno anterior.

Desde el momento el que salió al calentamiento una parte de los presentes en el Coloso de Santa Úrsula comenzaron a silbar al mexicano quien solamente hacia lo que su preparador físico le pedía sin prestar atención a lo que sucedía en las gradas.

Momentos antes del inicio del partido se dio a conocer las alineaciones en las pantallas del estadio y cuando se anunció a Jorge Sánchez un sector de los aficionados volvió a silbar y abuchear al jugador.

Aunque no hubo más problema con eso, Miguel Herrera ve opiniones divida ya que menciona que un sector si silbó a Sánchez mientras que otro también le aplaudió. Su participación al igual que el partido fue discreta, no hubo muchos ataques de Tigres por lo que no fue necesaria su particiapación en jugadas de peligro.

En la conferencia del viernes el mismo Miguel Herrera pidió dejar ese tema de lado, que lo que hicieron tanto Sánchez como Córdova luego de la expulsión son solo errores que cualquier jugador puede tener y que muy probablemente seguirán ocurriendo.