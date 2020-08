Jorge 'Travieso' Arce admite que sí quiere entrarle a la política

Después de que en días pasadas desmintiera que tuviera intenciones de ser candidato a Gobernador de Sonora, el excampeón mundial Jorge "Travieso" Arce reconoció que sí desea incursionar en el mundo de la política.

En entrevista con el periodista Conrado Quezada Rodríguez que se publicó en Youtube, contó algunas de las carencias y dificultades que tuvo que pasar cuando se iniciaba en el boxeo profesional pero nunca se dio por vencido por cumplir el sueño de convertirse en campeón mundial.

"La potitica es servir y no servirte; primero que nada no tengo necesidad. A mi no me gustaría que me señalaran con el dedo, 'tu hicieste eso', no señor, yo sería incapaz de hacer algo indebido porque mi padre me enseñó honrar la palabra. Podría hacer cosas de corazón para la gente si se diera la oportunidad y me ofrecieran, con mucho gusto aceptara", dijo el peleador mochitense.

Arce, excampeón mundial en diferentes divisiones, se prepara para sostener una tercera pelea de exhibición contra la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez el próximo 25 de septiembre en Tijuana, Baja California.

El "Travieso" lamentó la inseguridad que se vive en la República Mexicana, así como los problemas que existen en el tema de salud.

"Es muy triste como mexicano pagar por algo que no recibes, uno trabaja y paga sus impuestos ¿para qué? para tener seguridad y no la tienes porque te asalta cualquier ladrón, te roban el carro; osea, no hay buena seguridad, en todo el país", comentó.

Agregó que: "tu pagas tus impuestos por tener salud digna y tu vas a un hospital y no hay medicamentos, entonces estamos jodidos en el tema de salud".

"Antes que nada yo amo Sonora, por muchas cosas. Debuté el 17 de enero de 1996 en Navojoa Sonora; en esa pelea me pagaron 600 pesos, fue mi primer pelea profesional, noquié en el round; menos el 30 por ciento de mi entrenador, me quedaron 420 pesos, con eso que me quedó fuí a comprar un anillo para regarselo a mi mamá", externó el sinaloense.

Arce reconoció que no es nada fácil incursionar en la política, pero está dispuesto a pagar el precio por ayudar a la gente que más lo necesita.