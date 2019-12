Jorge 'Travieso' Arce le responde a Julio César Chávez y le dice que no tendrá compasión

Ciudad de México.- El pasado 25 de diciembre la "Leyanda del Boxeo" Julio César Chávez le mandó un "mensajito" a Jorge 'Travieso' Arce diciéndole que ahora si se prepare porque le quitará lo dientón y lo feo.

Ahora es turno del ex púgil Jorge Arce quien con una publicación en Twitter acepta el reto de Chávez además de advertirle que la pelea será mucho más fuerte y no será nada compasivo con él.

"Así como ando ahorita bien crudo me alcanza para pegarte una chinga viejito. La neta fuiste el más grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora si voy sin compasión, después no digas que se me paso la mano"

Recordemos que hace unas semanas se dio un combate de exhibición entre estas dos leyendas en beneficencia en donde se dieron con todo, mostrando una gran pelea y deleitando a la afición que se hizo presente en la arena.

Feliz navidad pic.twitter.com/TFmF9nlQKp — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 25, 2019

También en ese mismo evento Julio César Chávez retó a Erick 'Terrible' Morales a un combate donde también respondió con gran entusiasmo por vencer a JJ Chávez.