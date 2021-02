Jorge Van Rankin llama Lord Deudor a David Faitelson por negarse a pagar su apuesta y éste le responde

Ciudad de México.- Como dicen, "Siempre hay un tweet" y eso es lo que condenó a David Faitelson en redes sociales pues el analista de ESPN afirmó que de haber un castigo para América por la alineación indebida, él apostaría su casa, al final si castigaron al equipo azulcrema y fue Jorge "El Burro" Van Rankin quien solicitó el pago de la apuesta pero todo se salió de control.

Tras el anuncio de que América perdía 3 puntos, puso en alerta a "El Burro" Van Rankin quien no estuvo de acuerdo con la decisión y vio la posibilidad de hacer cumplir a alguien que se la pasa criticando a su equipo, pero la insistencia del conductor fue tanta que convirtió en tendencia el #LordDeudor atacando al periodista.

Eso no gustó para nada a David Faitelson que aunque intentó guardar la compostura y explicó que aunque si hizo el comentario no había nada que pagar porque no le debe nada a nadie, incluso se metió con la educación de el "Burro" Van Rankin.

"Y tú, "Burro" Van Rankin en especial, déjate de tontearías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus "amiguitos" de las novelas y los "programuchos" de TV ya saben a donde pueden irse... Yo no le debo nada a nadie...", dijo el periodista, creyendo que sería el punto final de la discusión.

Mensajes del periodista en donde no acepta que debe pagar la apuesta | Foto: Captura

Pero unos momentos más tarde recibiera la respuesta del conductor, y atacó directamente a la empresa que le dio trabajo y que según él quería pertenecer a Televisa, "Te recuerdo David Faitelson que durante años fuiste participe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra, Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy bien; tu ética es raquítica", comentó el Burro.

"El Burro" Van Rankin no se quedó atrás y le dijo sus verdades a David | Foto: Captura

Junto a él muchos amigos del gremio de la actuación se unieron para que David pagara su apuesta, nombre reconocidos como Arath De La Torre, Juan Osorio, Alexis Ayala, Adrián Uribe fueron algunos de los que usaron el hashtag de #LordDeudor para presionar al periodista.

Luego de esa respuesta la "pelea" culminó dejando al "Burro" hablando solo en las redes sociales, ese tendencia se mantuvo como una de las primera por bastante tiempo en lo que generó mucha interacción. Pero en las últimas horas se ha calmado el ataque de los famosos al periodista pero si de parte de los aficionados que tienen como plan de su día a día atacar a David en sus redes.

No es la primera vez que el periodista se ve envuelto en algunas discusiones de este tipo, ya ha pasado con Julio César Chávez, Saúl "Canelo" Álvarez, Francisco Gabriel de Anda con quien en más de una ocasión se ha peleado tanto en vivo como en redes sociales y la mítica pelea con Ricardo Peláez hace algunos años.