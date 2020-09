José 'Chema' Delgado espera regresar a pelear a Culiacán

El californiano José Maria "Chema" Delgado, quien busca salir adelante, despues de haber estado cerca de perder sus piernas, dijo tener deseos de regresar a pelear a la ciudad de Culiacán, donde siente que lo han tratado muy bien.

Delgado, quien se ha sometido a múltiples operaciones por las lesiones que tuvo en sus piernas, debido a un accidente, es un ejemplo de lucha y voluntad y su sueño es llegar a grandes alturas del boxeo profesional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Gracias a su esfuerzo y perseverancia, "Chema" se ha convertido n uno de los consentidos por la afición de Culiacán que lo ha seguido en las funciones boxísticas de JD Promotions.

El nacido en Ventura, California el 15 de Noviembre de 1995 y de sangre mexicana, comenzó su carrera como profesional a los 21 años, el 8 de Abril del 2017. Actualmente presenta un récord invicto de 6 peleas ganadas y 3 empates, con 2 nocauts.

Fue el 22 de Febrero de 2019 cuando hizo su primera aparición ante el público de la capital sinaloense en la función denominada “Duelo de Campeones II” en el Polideportivo Juan S. Millán, del parque Revolución, con victoria ante Jesús Arreola por decisión mayoritaria. en peso superpluma.

De hecho, cinco de sus seis triunfos los ha conseguido en Culiacán, siendo el más reciente ante el navolatense Maximiliano "Tábano" Galindo, el 9 de noviembre de 2019.

El popular “Chema” está consciente de lo ha significado la inactividad deportiva por el COVID-19 pero no ha dejado de entrenar:

“En esta pandemia hemos estado en el gimnasio (Double Trouble Boxing), obvio que a veces baja la motivación de uno pero siempre le hemos echado ganas y preparándonos para lo que viene, ahorita no se sabe cuándo va a pelear uno y apenas hemos estado en contacto con Shaddai (Godoy) a ver si sale una oportunidad, pero de todos modos la pandemia nos ha pegado mucho”, mencionó.

De igual forma, uno de los propósitos de JD Promotions, encabezados por su Director, Shaddai Godoy Monárrez, es incursionar en los espectáculos de boxeo en la unión americana, de la mano de elementos como el propio José María Delgado y José Gómez, quienes han destacado en las funciones en Culiacán:

“Esperemos que el 2021 sea poquito más diferente, esperamos estar más activos y agarrar una oportunidad de regresar, pelear acá en California ante mi público, mis amigos y mi familia; También me encantaría seguir regresando a Culiacán, si se puede ir a pelear allá con JD Promotions. En 2021 no estamos seguros lo que se espera, pero estamos preparándonos para lo que pueda ser posible”, añadió el joven de 24 años de edad.

Al saber de la problemática que ha afectado a la comunidad del boxeo local, nacional e internacional, Delgado hace un llamado a los atletas de los encordados para que se sumen en apoyo de sus compañeros de profesión, esperando que la actividad regrese pronto y esperando una oportunidad para seguir escalando puestos en su etapa como profesional.

“A toda la gente que apoya a JD Promotions y a todos los peleadores, que le sigan echando ganas y que no se desmotiven, obviamente la pandemia fue algo muy grande que nos afectó a todo el mundo, pero hay que estar todos positivos y echarle ganas porque nunca se sabe cuándo va a llegar la oportunidad grande que les pueda cambiar la vida", externó.

"Así que siempre hay que estar positivos, ayudarnos el uno al otro y salir motivados no sólo por nosotros, sino por toda la familia que tenemos”, dijo el peleador californiano.

Para el pugilista méxico-estadounidensepara, una de las razones que lo motivar para regresar a tierras sinaloenses, es el apoyo que ha recibido de los aficionados, por lo cual se muestra contento por la respuesta del público, eso sido un aliciente para seguir desarrollando su carrera como profesional en suelo azteca.