VIDEO, Chilavert revela el motivo del escupitajo con Roberto Carlos

Buenos Aires, Argentina.- Una de las imágenes imborrables del futbol es el momento en que el mítico exportero José Luis Chilavert escupió a Roberto Carlos, luego de que Brasil dejara fuera del Mundial de Alemania 2006 a Paraguay.

Más de diez años después, Chila reveló cual fue el motivo por el que dejó semejante 'regalo' en la cara del entonces zaguero brasileño.

"En ese partido nos robaron mal porque, ¿ustedes no se acuerdan de que hay un detallito? Había un árbitro alemán. ¿Qué hace un árbitro alemán en la eliminatoria sudamericana?

"Roberto Carlos pateaba de todos lados y no podía hacer un gol, entonces me hacía gestos, teníamos nuestros dichos. Terminó el famoso escupitajo cuando me dijo: 'indio, les ganamos 2-0'. Le escupo por eso, porque me dijo indio. Para mí se terminó dentro del terreno de juego y punto", contó el paraguayo a ESPN.