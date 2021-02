José Luis Sánchez Solá "Chelís" se registra con Morena por la Alcaldía de Puebla

Puebla.- Este sábado se reveló que José Luis Sánchez Solá, exdirector técnico de Puebla y Correcaminos en el futbol mexicano y analista de ESPN se ha registrado como aspirante a la candidatura por la Alcaldía de Puebla con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Chelís" como es conocido en el mundo del futbol habría recibido el visto bueno del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y dio su apoyo para el puesto por el que ahora competirá. Fue este sábado cuando en conferencia de prensa en las instalaciones del partido en Puebla se dio el anuncio oficial de que José Luis Sánchez era nuevo aspirante a la Alcaldía de Puebla.

EL mismo exentrenador confesó que se registró gracias a un proceso de selección de Morena el cual se abrió el pasado 30 de enero y que culmina este domingo 7 de febrero. "Tengo inquietudes, muchas inquietudes y 61 años viviendo en Puebla, siempre ha sido mi casa. Me abre la puerta Morena, me abre la puerta la 4T y todavía me siento con fuerzas para poder contribuir en algo en mi ciudad", dijo Chelís

A través de la cuenta de Twitter de Morena Puebla se vieron y algunas publicaciones en donde Mario Delgado le da la bienvenida a "Chelís" "Morena da la bienvenida a "el chelís" al activismo político del partido", además de compartir una fotografía compartiendo el momento.

Al mismo tiempo se emitió un comunicado donde se especificaba a que puesto de elección popular se postulaba, el exentrenador, "Se registra como aspirante a la candidatura del municipio de Puebla Capital, por el movimiento de Regeneración Nacional (Morena)", se lee.

El aun analista de la cadena de ESPN desde hace un tiempo externaba su deseo de llegar a competir por un puesto en la política, pero no se había dado la oportunidad, ahora con ella en sus manos todo indica que aportará todo para lograrlo. Aunque no fue la única ocasión que busca un puesto político ya que en el 2009 estuvo cerca de lograrlo con el PRI.

Chelís, un entrenador que el Puebla le dio la fama que ahora lo tiene en este cargo. Su historia con el futbol mexicano va de la mano en amor-odio que a los largo de los años ha estado presente, principalmente como un hombre para apagar el fuego de los equipos. Con el cuadro camotero que es con quien más se le identifica logró un ascenso en el 2008 y desde encantes el equipo se ha mantenido en la Liga MX.

Se ha ido y vuelto, es el recambio por excelencia en el conjunto de Puebla. También vio actividad en la Liga de Ascenso con Correcaminos, equipo con el que peleó un título en el 2012 cuando llegó a la final de la Copa MX ante los Dorados de Sinaloa que terminaron por perder. El resto de su carrera en el futbol lo ha hecho en los medios de la mano de ESPN con quien ha llevado una relación de algunos años también.

Con la postulación de José Luis Sánchez Solá, se suma la tercera figura del futbol a la política en estas épocas de elecciones, el primero llegó con Adolfo Bautista en Jalisco, Edgar Andrade en Veracruz, Jorge Campos como diputado para el estado de Guerrero.