José Madueña dice estar en el más grande de México

Guadalajara.- La segunda contratación del rebaño, José Madueña revela que se siente bien llegar al club más grande de México, por encima de equipos como América y Cruz Azul en cuales participo.

En entrevista con Chivas TV, la nueva contratación del Rebaño, José Madueña aseguró que aunque estuvo en otros "grandes" equipos del futbol mexicano, hoy se encuentra viviendo un sueño al llegar al más importante de todo México.

"Creo que me encuentro en un momento maduro, he pasado por equipos grandes, pero hoy me encuentro en el más grande, de mexicanos y la verdad es que vengo con muchas ganas e ilusión, y con ese madurez de poder aportaren Chivas mi futbol" declaró el defensa.

Te puede interesar: José Madueña llega a Chivas y "Gallito" Vázquez ya hace exámenes médicos

Aparentemente desde su niñez fue seguidor del Guadalajara al igual que toda su familia y su actual esposa, por lo que la llegada al conjunto rojiblanco traerá buenas vibras a toda su familia.

“Desde pequeño siempre Chivas en mi familia le iban, la familia de mi esposa casi siempre ha estado muy arraigado en la familia y el hecho de ser puro mexicano es siempre como muy nacional. Desde afuera los miraba como, y siéndote honesto, difícil poder yo estar en Chivas, y hoy estoy agradecido con Dios, con la directiva y con quienes me dieron la oportunidad de estar aquí”.

Madueña llega a la Chivas con 29 años de edad, ha participado en Atlas, Xolos, América y Cruz Azul en la Liga MX y en el Ascenso MX tuvo su etapa con Dorados de Sinaloa. Ahora peleará su lateral con Jesús Sánchez para ser una opción para Luis Fernando Tena.