José Ramón Fernández al borde en llanto al recordar a Diego Armando Maradona

Ciudad de México.- La muerte de Diego Armando Maradona ha tocado fibras sensibles en el mundo del futbol, especialmente a esos periodistas que tuvieron la fortuna de entrevistarlo y hablar con él. Uno ejemplo caro es José Ramón Fernández, un hombre serio, fuerte y de gran personalidad pero la noticia de la muerte del Pelusa lo dejó sin palabras y lo dejó al borde de las lagrimas en televisión.

En una emisión especial de ESPN hablando de la trayectoria de Diego Armando Maradona, Joserra hablaba de los que pasó y cómo fue que supieron del deceso del argentino, mientras habla se va modificando el tono de su voz al punto de llegar al silencio total y con el llanto ya sobre sus ojos.

José Ramón Fernández recordó que hace apenas unos años en el paso del argentino en México con Dorados, ESPN tuvo la oportunidad de entrevistarlo y que justo ahí él le confesó que estaba muy mal de sus rodillas y que las tenia que limpiar para poder volver a caminar como antes, Joserra revela que fue un momento fuerte de ver a un ídolo en esas condiciones.

"En el 86, Maradona estaba en su apogeo. Me presenté con Maradona, que se había levantado tarde, y me dio una entrevista. Ahí lo conocí. Físicamente estaba bien, me dijo que ganaría el Mundial. Siempre transmitíamos al Napoli, era un jugador excepcionalmente bueno. Me duele, me entristece. Rompió las barreras del futbol. Personalmente, a pesar de los problemas que tenía, en la cancha era un gran futbolista", comentó en ESPN.

Estoy muy triste y se me quiebra la voz al recordar a Maradona... #MaradonaQEPD #DiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/EzWcjl5Jdu — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 25, 2020

"ME DUELE Y MUCHO! Según prensa argentina, muere Diego Armando Maradona Una de las mayores figuras del fútbol Mundial. Ganó Mundial México ‘86 jugando brillantemente. Fue subcampeón del Mundo Italia ‘90 Jugó en Boca Juniors, Barça, Napoli al cual hizo grande DESCANSA EN PAZ CRACK!", escribió el comunicador en sus redes sociales al dar a conocer la noticia.

Él mismo más tarde reconoció que su voz se quebraba y era imposible que no reaccionara así pues su vida periodística se basa mucho en el paso de Diego Armando Maradona por el futbol, "Estoy muy triste y se me quiebra la voz al recordar a Maradona", reconoció José Ramón Fernández.

Diego Armando Maradona dejó una huella en millones de periodistas deportivos alrededor del mundo que hoy se ha visto violentada por su partida y uno de los que más la ha sentido es José Ramón Fernández. Maradona se fue a los 60 años de edad por un paro respiratorio, su salud había estado comprometida desde hace ya algunas semanas por un cuadro de depresión y luego con un hematoma en su cerebro pero que al final pudo ser retirado pero en la recuperación su cuerpo ya no resistió más.