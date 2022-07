José Ramón Fernández asegura que Atlas no jugará ante Barcelona por haber pedido más dinero

México.- Hace algunos días el nombre de Atlas circuló en los altos niveles del futbol pues se había revelado que el equipo bicampeón de la Liga MX había sido invitado por el Barcelona para disputar el trofeo Joan Gamper en tierras catalanas, pero luego de algunas horas el equipo que terminó con la invitación fue Pumas lo que desató un debate sobre qué pasó con el cuadro rojinegro y entre las investigaciones y suposiciones José Ramón Fernández dio a conocer que la negativa del Atlas de ir al partido fue por dinero.

En su más reciente participación con el diario Récord en su podcast aseguró que no es de extrañarse que la realidad de la no participación de Atlas en el duelo ante los europeos es que Grupo Orlegi, dueño del equipo rojinegro fue que habían pedido más dinero de lo acordado para poder ir y que eso el Barcelona no lo vio de buena manera por lo que buscó un nuevo rival para dicho encuentro que fueron los Pumas.

"Que bueno por Pumas que jugará el Joan Gamper con el Barcelona en el Camp Nou. Atlas rechazó vilmente, con cobardía o pidió dinero, seguro. Conociendo a la gente que maneja a Atlas (Grupo Orlegi), seguro que le pidieron al Barcelona más dinero por jugar del que podía aportar", comentó el periodista más polémico del futbol mexicano que bajo su tutela se han formado grandes comunicadores.

"El Barcelona había invitado a un Bicampeón hace un tiempo que fue el León, ahora invitó a otro Bicampeón que es el Atlas, que dejó pasar, como si fuera tan cotizado y reconocido en el futbol europeo y español. Bueno, volteó sus ojos a otro Bicampeón y Pumas aceptó de inmediato", sentenció Joserra. Con ello el líder de las mesas de debate de ESPN aseguró que Atlas vio más por el dinero que buscar bien deportivo.

Desde España, Joan Laporta dio a conocer que su equipo de trabajo siempre tuvo como primera opción a los Pumas, aunque reveló que su equipo de trabajo pudo haber contactado a otros equipos de la Liga MX y ahí se pudo haber mencionado al Atlas pero que el cuadro español siempre tuvo como primera opción al equipo universitario para un partido que se jugará dentro de un mes en la cancha del Barcelona.