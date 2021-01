José Ramón Fernández critica el nivel de la Liga MX llamándola "para dar sueño"

Ciudad de México.- Apenas van 3 jornadas y los aficionados del futbol mexicano comienzan a cuestionar la baja productividad de los equipos en las más recientes apariciones. En el plano profesional también hay quienes ven una total deficiencia en el nivel de juego y ese es José Ramón Fernández quien no se guardó nada y critica a la competencia como algo para dar sueño.

A través de su cuenta de Twitter el también narrador, comentó luego del partido de Querétaro vs Pumas que aunque hubo un ganador y 2 goles no fueron suficientes para llamar la atención de los aficionados. "La Liga MX está para dar sueño", comentó Joserra.

Este mensaje fue replicado por sus seguidores quienes le dieron la razón, ya que no se ha obtenido nada de lo esperado y prometido por parte de los equipos. A esto se le suma la gran cantidad de jugadores de baja por temas de Covid-19, en donde José Ramón habló y desde su parecer no debería continuar la liga si no hay seguridad en cuestiones de salud.

Muchos de los comentarios hicieron referencia que durante el partido de la Liga MX, muchos optaron por ver las finales de la NFL para darle algo de emoción de su domingo antes de volver a sus vidas laborales este lunes.

La #LigaMX está para dar sueño... — José Ramón Fernández (@joserra_espn) January 25, 2021

Y es que tanto José Ramón y los aficionados tienen gran parte de la razón ya que en 3 jornadas de la Liga MX se han jugado 24 partidos, aun a falta de 3 para culminar las 3 primeras fechas pero por temas de salud estos deberán esperar. Aun así en ese total de juegos se han visto, un total de 7 partidos empatados con marcadores de apenas un gol por bando o hasta el 0-0.

16 partidos con victorias y el resto con derrotas, pero lo que es mucho más alarmante para el futbol mexicano es que en 24 partidos se han anotado solo 43 goles, siendo la jornada 2 la más hasta ahora con solo 11 goles en 9 partidos. Esto puede ser por muchas cosas, principalmente por el tema de la pandemia en donde los jugadores no encuentran las motivaciones para dar un buen espectáculo.

La Liga MX solo ha registrado 43 goles en 24 partidos | Foto: Jam Media

Solo en 4 partidos los marcadores han superado los 2 goles y esto pasa por que equipos como Pumas, Mazatlán, San Luis y Toluca anotaron 3 en sus partidos, más los que lograron conseguir sus rivales. Se espera que con las medias para la siguiente jornada puedan mejorar de lo contrario eso le llevaría a tener mucho menos de la audiencia con la que cuenta hasta el día de hoy.

Por parte de la Liga MX las cosas siguen de la misma manera en la espera de que los equipos respondan en el campo, apenas en los últimos días Mikel Arriola presidente de la competencia, dejó un mensaje de motivación para los 18 equipos para que reforzaran las medidas de salud y que eso llegando a buenos resultados se trasladaría al campo con buenas exhibiciones, algo de lo que ha carecido el futbol mexicano por estos momento.