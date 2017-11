José Ramón Fernández explota y manda un dardo a Peláez

Ciudad de México.- José Ramón Fernández es uno de los periodistas más conocidos y respetados de nuestro país, y se reconoce por su estilo polémico de llevar las cosas y los temas futbolísticos, prueba de ello es su antiamericanismo que lo ha llevado a ganarse la contra de algunos fanáticos del balompié.

Ayer el conocido periodista explotó contra los futbolistas que han ocupado un espacio en algunos programas deportivos, mismos que no tienen noción sobre lo que es el periodismo y la televisión, esto a raíz de una discusión que tuvo en el programa de "Futbol Picante" con el delantero Ricardo Peláez.

En la fuerte discusión, el ex futbolista del América le dijo "tú no jugaste al futbol, por lo tanto no sabes", frase que hizo estallar al reconocido periodista, quien posteriormente expresó su molestia ante eso a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ante el comentario de Ricardo Peláez, José Ramón Fernández no se quedó callado y dijo que ni él se acordaba cómo jugaba en su época profesional, la discusión se puso más candente aún cuando ambos recordaron cómo fue que salieron de sus antiguas empresas en donde laboraron.

LA PUBLICACIÓN DE "JOSERRA"

"Los ex-futbolistas que están en los medios tienen un solo argumento, ya muy desgastado, contra nosotros los periodistas “tú no jugaste fútbol, por lo tanto no sabes”; pero les pregunto a ellos: ¿Qué saben ellos de periodismo y de televisión? NADA, y están en todos los programas", publicó José Ramón Fernández en su cuenta oficial de Twitter.

Sin duda el Twitter, dejó muchas reacciones sobre todo de los propios ex futbolistas quienes se dieron tiempo de contestarle al periodista. De hecho el mismo Ricardo Peláez contestó lo publicado por "Joserra".

"Mi reconocimiento a todos los PERIODISTAS deportivos de prensa, radio y televisión, profesionales, honestos, responsables e imparciales que como ex-futbolista he conocido en los 10 años que he trabajado en medios de comunicación. Gracias por sus enseñanzas".

El ex futbolista del América Antonio Carlos Santos, fue otro personaje que se expresó acerca de lo dicho por José Ramón Fernández a quien agradeció por haberlo invitado a trabajar en TV Azteca hace once años. "Mi estimado amigo José Ramón hace 11 años usted me invitó a trabajar en Azteca por lo cual agradezco mucho pero hay buenos y malos tanto ex futbolistas como periodistas pero en este caso en particular te aplaudo y te felicito".

