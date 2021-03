José Ramón Fernández se rinde ante Solari y la goleada del América sobre Chivas

José Ramón Fernández se puso de pie tras la victoria de las Águilas del América y de paso alabo el buen funcionamiento del director técnico, Santiago Solari.

Fernández se hizo presente en las redes sociales después del triunfo del América y hizo hincapíe en el triunfo ante Chivas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mi reconocimiento absoluto para el América, a Solari en quien muchos no confiaban y por supuesto a los jugadores. Ganan merecidamente 3-0 y pudieron ser más".

"Las Chivas muy mal, empezando por el DT cuyo equipo no juega a nada. Sin ritmo, físicamente bajos los jugadores, no hay sistema, el vestuario está roto, los cambios no producen reacción. Chivas está demasiado sobrevalorado!".

Leer más: Clásico Nacional: Henry Martín rinde homenaje a Cuauhtémoc Blanco

Fernández es un asiduo critico de las Águilas del América pero hoy se rindio ante la victoria contra las Chivas del Guadalajara.

Su primera experiencia en un Clásico Nacional no pudo haber sido mejor. Santiago Solari ya sabe lo que es salir victorioso de la rivalidad más importante del futbol mexicano. El argentino se queda con lo redondo que terminó por ser su equipo en el encuentro, no solamente en el marcador.

Leer más: Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el León vs Necaxa, Jornada 11?

“Ojalá haya noches mas redondas que estas. Partidos tan perfectos como hoy son difíciles que se den”, se auguraba el entrenador de las Águilas. América fue un recital en su duelo ante el Guadalajara y Solari lo sabe. “Difícil jugar un partido así de completo en el futbol profesional”, comentó justo al principio.