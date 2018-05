El presidente del Barça reconoce contactos con Griezmann

Barcelona, España.- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció el lunes haber tenido "en octubre" contactos con el entorno de Antoine Griezmann, en un momento en que la prensa española habla del posible fichaje de la estrella del Atlético de Madrid en verano.

“Con su representante tenemos relación como la tenemos con otros representantes. Fue el pasado mes de octubre, fue un encuentro, pero nada más. No hay que dar pie a más especulaciones”, dijo el dirigente azulgrana en la radio catalana Rac1.

Bartomeu también admitió haberse cruzado "de casualidad" con Griezmann el pasado verano durante unas vacaciones en las islas Baleares.

Lo ví el pasado verano de vacaciones. Nos encontramos con él, como me he encontrado con otros jugadores, pero no he comido con él”, añadió.