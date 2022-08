Josh Cavallo, futbolista abiertamente homosexual confiesa tener miedo de ir a Qatar

Australia.- Es bien sabido que el Mundial de Qatar 2022 será uno totalmente diferente a lo que se ha acostumbrado en los últimos mundiales y es que uno de los principales temas que han causado problemas es la libertad de expresión y las reglas autoritarias que se manejaran en Qatar, especialmente con las personas que pertenecen a la comunidad LGBT pues podrían incluso terminar en la cárcel en caso de hacer algo que no esté bien visto.

Con esa premisa se ha generado mucha expectativa de lo que puede pasar en el Mundial para los aficionados pero ahora tambien esa incertidumbre pasó del lado de los jugadores pues si no hay nada extraño, en Qatar 2022 se presentará un futbolista abiertamente homosexual como Josh Cavallo, quien juega para la Selección de Australia pero es eso mismo lo que no le deja dormir pues ha confesado que tiene temor pisar Qatar sabiendo esas reglas contra la diversidad.

En reciente entrevista el jugador del Adelaide United de su país dijo que está al tanto de las sanciones que las personas declaradas gay podrían tener en Qatar que incluso podrían llegar a ser hasta la muerte en los casos más extremos. "Leí algo sobre el tema en Qatar, aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", señaló en el podcast Guardian's Today in Focus.

Josh Cavallo aseguró que es un tema que le ha hecho mucho ruido pues por un lado está el sueño que ha tenido siempre, siendo futbolista es una gran presentación para la carrera el ir a un Mundial, pero en contraparte está la situación de tener que cuidar su integridad ante cualquier desaprobación de los habitantes o del gobierno de Qatar al no querer a personas homosexuales.

"Al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", señaló el jugador de apenas 21 años.

El futbolista tambien confesó que desde que se dieron a conocer las posibles sanciones que pueden recibir quienes apoyen o hablen de los derechos de la comunidad LGBT, muchos otros jugadores tambien profesionales le han contactado para buscar su apoyo y es que hay que recordar que Josh Cavallo hizo pública sus preferencias sin importar el que dijeran los demás.

La FIFA ha recalcado que todas las personas que asistan al Mundial en Qatar serán bienvenidas, no importarán sus gustos, preferencias, todos estarán a salvo y se respetarán sus derechos, de parte del comité organizador tambien se han comprometido a dar un trato idóneo a todos sus visitantes.