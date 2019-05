Jóvenes sinaloenses ganan seis medallas en ciclismo

Aguascalientes. Sinaloa tiene jornada de cuatro medallas de plata y dos de bronce en el primer día de competencias del ciclismo de pista en la Olimpiada y Nacional Juvenil que se desarrolla en el Velódromo Bicentenario de esta ciudad.

En la edición 2018, Sinaloa tuvo un total 4 platas y tres bronces en todo el evento.

Las preseas

A primera hora, la joven Diana Carolina Luque se colgó el segundo lugar en la prueba de vuelta, detenida con un tiempo de 20.956. El oro fue para Nuevo León con Hanna Lara al registrar un tiempo de 20.622.

En la velocidad por equipos femenil B, Miriam Castaños y María René Lugo perdieron la final ante el selectivo de Nuevo León, adjudicándose el segundo puesto.

“Se tuvo un buen resultado, pero en lo personal quiero el oro y mañana (hoy) pelearé por él en los 500 metros, me quedé con ese sin sabor el día de hoy”, dijo Miriam Castaños.

“Me siento muy contenta porque estuvimos practicando mucho; era lo que esperabamos. En mi siguiente prueba me va ir muy bien, tengo un entrenador que me guía por buen camino y todas las personas que están alrededor conmigo me apoyan bastante”, agregó Castaños.

En la persecución por equipos varonil B, Alain Algandar, Jesús Espinoza, Roberto Picos y Alejandro Valverde se adjudicaron el segundo lugar al caer en la final ante su similar de Jalisco.

Mientras que en la velocidad por equipos varonil Juvenil C, Ramón Hernández, Joel Villegas y Héctor Monzón fueron segundos al ser superados por el selectivo de Baja California Sur.

Los bronces

En la carrera por puntos femenil, Danna Ibarra subió al podio en tercer sitio.

El oro fue para Nuevo León y la plata de Jalisco.

Por último, en la persecución por equipos femenil C, Dennise Hernández, Sofía Martínez, Lupita Herrera y Claudia Lizbeth Montoya le dieron bronce a Sinaloa.