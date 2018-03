¡Molesto!, Osorio critica las ausencias de Croacia

Dallas, Texas, Estados Unidos.- Juan Carlos Osorio se mostró sumamente molestó, después de enterarse que Croacia no contará con sus figuras para enfrentar el segundo partido de la última Fecha FIFA, frente a México.

A la llegada del Tri a Texas, el timonel aseguró que debería haber contratos que estipularan la presencia de los astros de cada selección, con el motivo de jugar encuentros de alto nivel.

"Me parece lamentable (las ausencias de figuras en Croacia), porque la idea de estos partidos es jugar con cada rival con su mejor once. En lo personal anhelaba un juego con algunos de los mejores. A futuro los organizadores tienen que tener en cuenta esa situación y tener normas dentro del contrato para jugar contra el mejor once posible del rival".