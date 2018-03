¿Será?, Osorio expresa tener la lista de convocados para Rusia

San José, California, Estados Unidos.- Con algunos jugadores pendientes de llegar, la Selección Mexicana ya se encuentra en San José, California donde se preparan para el primer duelo amistoso frente a Islandia. A su arribo, Juan Carlos Osorio reveló que ya tiene su lista de los 23 convocados para la Copa del Mundo.

“Sí, pero reitero que si nos atenemos a que lo más importante es el momento, seguramente me tengo que decidir por 23 y dejaré a alguno o algunos que en estos dos próximos meses podrían estar disputando en esa lista final. Cuando yo he hablado de decisiones marginales no es por desconfiar de los jugadores, es porque confiamos en todos los que han sido considerados para las convocatorias donde disputamos puntos, las posibilidades están intactas”, argumentó el estratega.