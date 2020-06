Juan Carlos Osorio admite errores en el Mundial de Rusia

Colombia.- Ante la gran ola de reacciones negativas que produjeron las primeras declaraciones de Juan Carlos Osorio sobre los jugadores de la selección mexicana, el propio entrenador colombiano reconoció sus errores durante el Mundial de 2018, destacando el partido contra Suecia donde perdieron 0-3.

A través de una videoconferencia realizada por una escuela argentina donde también estuvieron activos los entrenadores Ricardo Lavolpe y Gerardo Martino, Osorio tuvo la oportunidad de explicar de mejor manera aquellas palabras suyas, añadiendo que cometió un gran error que luego les salió muy caro.

Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”, confesó.