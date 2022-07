Juan Diego Espinoso tiene la mirada fijada en unos Juegos Olímpicos

Para Juan Diego Espinoso, abrirse camino dentro del taekwondo ha sido difícil, ya que a sus 16 años ha pasado por momentos complicados que lo han puesto a pensar si continuar o tirar la toalla; sin embargo, sus ganas de superarse son más y ha decidido mantenerse vigente.

“Muchas veces he querido tirar la toalla, pero cada vez me trato de motivar más y me esfuerzo más para salir adelante. Hace ocho meses tuve una lesión en la clavícula que me hizo reflexionar muchas cosas y me hizo centrarme aún más en el deporte”, explicó en exclusiva a EL DEBATE el joven originario de Jalisco.

Espinoso visitó la capital sinaloense para disputar los Juegos Nacionales Conade 2022, en donde pudo salir avante y regresó a casa con par de medallas, una dorada y otra de bronce, mismas que se sumaron a resultados positivos que ha obtenido en lo que va de este año.

“Me he sentido muy bien practicando este deporte. Este año ha sido muy bueno para mí. He conseguido muy buenos resultados, primero ganando el estatal, luego participando en un nacional en Tijuana y después en varios torneos de ranking, en donde he conseguido varios primeros lugares y por último la Olimpiada Nacional Conade 2022, en donde obtuve las medallas de oro y bronce”.

Juan Diego no cambia su chip triunfador y espera poder llegar a hacer grandes cosas dentro del tapiz. “Mis aspiraciones a futuro es ganar el preselectivo nacional que se celebrará en agosto, además de que tengo como meta principal participar en unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro”, señaló el tapatío que toma como ejemplo a las grandes figuras de este deporte de contacto.

“Me ha inspirado mi primo, Damián Cortés, también muchos campeones olímpicos que ha habido, así como campeones mundiales, que me ayudan a proyectarme a cumplir mis metas y la que más deseo hacer pronto es llegar a selección nacional”, dijo.

Pero el camino de Juan Diego Espinoso no ha sido fácil, ya que como todo deportista tiene que tener una adolescencia diferente a sus compañeros de escuela y amigos, dejando de lado fiestas y desveladas para poder concentrarse en su futuro.

"He tenido que pasar muchos sacrificios, como las dietas o estar entrenando. La disciplina es la que te saca adelante después. También trato de ser diferente a mis compañeros de la escuela para poder cumplir mi meta a futuro", explicó

Asimismo, el taekwondoín de la Perla de Occidente reconoce que para practicar este deporte se requiere hacer esfuerzos económicos. “Se necesita mucho apoyo de los papás, entrenadores y más. Es un gasto muy grande, pero a largo plazo dará frutos”, declaró; sin embargo, todo esto se recompensa con los triunfos. “El conseguir muchos resultados este año ha sido algo que nunca me esperé lograr hacerlo”, dijo para finalizar.