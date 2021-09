Juan Diego García, el niño de oro arribó a su casa, Sinaloa

En medio de una gran algarabía en el gimnasio de usos múltiples María del Rosario Espinoza, arribó a la capital sinaloense Juan Diego García López, que el pasado 3 de septiembre conquistara la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 20202.

“Me siento muy contento de que me reciban de esta manera. Siento todo el respaldo de Sinaloa. Esta medalla es algo que busqué durante mucho tiempo, cuando me lo planteé entregué mi corazón en todos mis entrenamientos para que se pudiera lograr y creo que eso marcó la diferencia. Me siento muy orgulloso por ir cumpliendo todos los objetivos que me propongo”, dijo el oriundo de Costa Rica, Sinaloa.

Cabe señañar, que el sinaloense cerró un año perfecto al ganar el campeonato mundial, oro para panamericano y la presea dorada en los paralímpicos y que aprovechó el momento para expresar lo que pasaba por su mente al momento de estar subiendo al podium.

El sinaloense estuvo acompañado por su familia. Foto: Ricardo Nevárez.

“Vinieron todos los recuerdos, el esfuerzo que hicimos tanto yo, como mi familia. En ese momento te das cuenta que todo rindió frutos. Tenía mucho tiempo soñando la medalla y en ese momento se me vinieron momentos buenos. El amor que le pongo al deporte se ve reflejado y seguiremos enfocados para poner a Sinaloa en alto”, explicó el joven de 18 años de edad.

El sinaloense fue recibido por familiares y amigos, así como también las autoridades del ISDE. Foto: Ricardo Nevárez.

Con esto, Juan Diego no echará campanas al vuelo, ya que aún tiene trazados más hazañas en su carrera. “Me faltan muchas más cosas por descubrir, pero lo que llevo por el momento son sentimientos que nunca me ha llenado anteriormente como este. Me preguntan que si que sigue y yo creo que continuar, repetir la hazaña, porque es algo que ninguna otra cosa me deja y es bonito el ver la bandera en más alto en otro continente”, explicó para finalizar, no sin antes invitar a los jóvenes para que peleen por sus sueños y al igual que él conquisten las competencias en la que participen.