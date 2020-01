Juan Diego García gana su boleto a los Paralímpicos de Tokio 2020

Sinaloa.- El taekwondoín sinaloense, Juan Diego García a conseguido su boleto a los próximos juegos Paralímpicos a disputarse en Tokio este 2020. La World Taekwondo anunció de manera oficial que Juan Diego había clasificado vía ranking mundial.

García es el 3er deportista sinaloense paralímpico en conseguir su boleto y el número 4 en la categoría de K44 menos de 75 kilos en conseguirlo. Lo que ayudó para este hecho es su actual posición, ya que ocupa el lugar número 2 en la categoría de K44 menos de 75 kilos, con una cantidad de 212.30 puntos, solo debajo del ruso Mgomedzagir Isaldibirov con 215.12.

Las primeras palabras del sinaloense fueron de alegría al saberse dentro de su primer justa veraniega y más representado a su país.

Me siento muy contento por haber clasificado vía ranking, y al enterarme de la noticia me alegré bastante, y es algo que me va a seguir motivando para continuar trabajando y lograr el sueño olímpico"

En 2019 participó en los Juegos ParaPanamericanos en Lima en donde se llevó el Oro en Taekwondo así como tener actividad en el Campeonato Mundial de Antalya y consagrarse al ganar el título.

En 2017 todo inicio cuando García incursionó en el Taekwondo representado a México en el Abierto Panamericano de ParaTaekwondo en Costa Rica, donde su rendimiento fue espectacular al llevar se la medalla de plata, desde ese momento comenzó el camino hasta donde ahora ha conseguido el pase a los Juegos de Tokio.

Juan Diego García, campeón mundial y parapanamericano, expresó su sentir tras lograr el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. #Taekwondo #FMTKD #ParaTaekwondoMexico pic.twitter.com/oIzaA29PF7 — femextkdoficial (@femextkdoficial) January 4, 2020

Lo que sigue para Juan Diego es un campamento de preparación en el país de Corea y estará acompañado de la selección nacional de ParaTaekwondo.

"Como son a los primeros Juegos Paralímpicos que asistiré, estoy muy motivado, y ahorita el entrenamiento en Corea son coas que nos van a ayudar bastante para la preparación rumbo al 2020, lo cual es algo que he soñado mucho, y ahora no me queda más que dar lo mejor de nosotros y poner en lo más alto el nombre de México" sentenció.

México aun tiene la posibilidad de ocupar 3 plazas más (1 varonil, 2 femenil) en el Clasificatorio Continental, el próximo 10 de marzo en Costa Rica.