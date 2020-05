Juan José Hernández: Los niños deben de entrenar antes de regresar a jugar beisbol

Mazatlán. Tener un entrenamiento adecuado antes de volver a jugar para evitar alguna lesión es lo que recomienda el scout y entrenador de beisbol Juan José Hernández Mendoza.

La inactividad de entrenamiento por la pandemia del Covid-19 puede afectar a los niños y jóvenes de Ligas Infantiles, por ello, Hernández hace el llamado a entrenadores y padres de familia para que cuiden a sus hijos.

¿De que manera está ayudando usted a los niños y jóvenes beisbolistas para que se ejerciten en casa ahora que no pueden salir por el coronavirus?

Mucha gente, entrenadores, mánagers y padres de familia me preguntaron si iba a hacer algo para entrenar a los niños desde casa y les dije que sí.

Hace dos meses más o menos, publiqué un video en Facebook para que vean cómo se pueden ejercitarse en casa. Ese video tiene cerca de 7 mil visitas.

Mi nieto me sirvió de modelo en casa y bateaba la bola como le indicaba.

¿El hecho de que un niño deje mucho tiempo de entrenar y se ponga a jugar inmediatamente le puede causar alguna lesión?

Claro que se va a requerir entrenamiento antes de jugar, por todo el tiempo que se ha dejado de practicar. No he tenido la oportunidad de hablar con el ingeniero Óscar Soto, director de la Región Cuatro, para comentarle que esto va a requerir de un entrenamiento muy especial y diferente a lo que hacen, porque desgraciadamente, los entrenadores y papás, si mañana continúa la actividad, ponen a los niños a jugar rápidamente y eso puede traer consecuencias porque el niño no llega bien preparado físicamente.

¿Qué se tiene que hacer?

El desentrenamiento requiere de un trabajo diferente y especial, sobre todo en los niños que tienen de 13 años hacia abajo, porque ahorita son de músculos tiernos, sin movimiento, y tienen que hacer un trabajo multilateral diferente. Lamentablemente, muchos entrenadores no entienden eso. Le quiero dar una plática a cada liga, o a todos, en un lugar para mostrarles cuál es el sistema o la técnica que tendrían que usar.

¿A qué tipo de lesiones se exponen?

Para los niños es más dañino por las lesiones ocultas que les puedan salir. Esto sucede cuando hacen los movimientos incorrectos que le pone el entrenador y se van acumulando lesiones internas que explotan en articulaciones importantes. Te lastimas la rodilla, o la cadera, o el hombro, porque se van acumulando nervios que descompusiste sin darte cuenta.

Te pongo un ejemplo: un jugador profesional termina la liga de invierno en diciembre o enero, y cuando reporta con sus equipos en verano llegan con unos 8 o 10 kilos de más.

El jugador tiene que llegar en un peso que pueda quemar en el entrenamiento que tenga con su equipo en 20 o 30 días, y eso no lo hace.

La mayoría de los jugadores se lesionan por eso. Este es un tema que se tiene que explicar a los entrenadores para que lo puedan aplicar.

Muchos entrenadores nos hemos hecho a base de ver lo que hacen otros. El beisbol ahora tiene una actividad científica y somos pocos los que hemos practicado porque lo hemos investigado.

En mi caso, me la llevo investigando, haciendo temas, y me puedo dar el lujo, valga la vanidad, de hablarte de cualquier tema y posición.

La mayoría de los entrenadores copiamos todo lo que vemos de YouTube y muchas veces cometemos errores.

4

ligas infantiles existen en Mazatlán: Liga Mazatlán, Muralla, Quintero y Chololos.