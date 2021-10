Juan José Pacho, con un pie dentro de la dirección de Imdem

El yucateco Juan José Pacho Burgos, exmánager de Venados de Mazatlán, ha sido invitado por las autoridades municipales para dirigir el Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán (Imdem).

Entrevistado esta mañana durante la inauguración del Torneo Samays, en el Club Deportivo Polluelos, el ídolo de la afición mazatleca vio con mucho agrado la invitación.

“Desde que estaba en campaña se me invitó a formar parte del Imdem y con gusto acepté. Por mi no hay inconveniente, solo espero el llamado esta tarde o mañana domingo”, dijo Pacho a EL DEBATE.

“Estuve trabajando en la Liga de Beisbol de Verano con el Águila de Veracruz como coach de banca, luego me regresé a Mérida porque me pegó el Covid, pero gracias a Dios ya estoy sano y listo para cuando me llamen a trabajar en la Dirección del Deporte en Mazatlán o en otro puesto”, explicó Pacho.

Convencido de que estar, con los mejores candidatos, el extimonel apoyó durante la campaña al ahora gobernador electo, Rubén Rocha Moya y el releecto alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Nació el 8 de abril de 1963 en Oxkutzcab, Yucatán y desde chico siempre sobresalió al jugar en las paradas cortas. Asistió a diversos nacionales representando dignamente a su estado.

Debutó con los Venados de Mazatlán en la temporada 1980-81 a la edad de 17 años, y se mantuvo con los Rojos 19 campañas, antes de pasar a los Algodoneros de Guasave en la edición 1999-2000, donde se retiró como pelotero profesional a la edad de 37 años.

Sus 132 toques de sacrificio lo hacen ser el pelotero con mayor cantidad en Liga Mexicana del Pacífico.

En 2009 ingresó al Salón de la Fama del beisbol mexicano y uno de los 75 jugadores emblemáticos de LMP.

Con muchos campeonatos

Pacho, como jugador, logró tres títulos con Venados de Mazatlán en las campañas 1986-1987 con el cubano Carlos Paz al frente; En la 1992-93 con Ramón “Diablo” Montoya, y en la 1997-98 con Raúl Cano. Asistió a tres Series del Caribe.

Ya en su faceta como timonel, el exparador en corto le ha dado tres gallardetes a Venados de Mazatlán (2004-05, 2005-06 y 2015-16), además de dos coronas de Series del Caribe, en Mazatlán en 2005, y en Santo Domingo, República Domincana en 2016

En invierno, Pacho dirigió a los Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán. En verano ha manejado a Leones de Yucatán y Generales de Durango.



Director de Academia

Pacho Burgos estuvo al frente de la Academia Yo Soy Venados. Además trabajó en el Reclusorio de Mérida como instructor de beisbol a invitación del gobierno de aquella entidad.

Como un reconocimiento a su brillante carrera como pelotero de los Venados, la directiva Roja le retiró su número 1 en el estadio Teodoro Mariscal, y el gobierno de Mazatlán le puso su nombre a un campo de beisbol ubicado en la colonia Libertad de Expresión.