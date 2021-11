Juan Luis Aldana chocará con Édgar Cruz en duelo de invictos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El culiacanense Juan Luis Aldana tendrá una prueba de fuego cuando el próximo 20 de noviembre enfrente a Édgar Cruz, de la ciudad de Monterrey, en lo que será un atractivo combate de invictos, dentro de la función de boxeo profesional que presentará la nueva promotora Estilo Mexicano Box (EMB) en la capital de Sinaloa.

Aldana Camacho, de 19 años de edad, ha intensificado sus entrenamientos que lleva a cabo en el Aldana Boxing Gym, para reaparecer en el ring, después de conseguir un contundente triunfo sobre el experimentado Luis Fernando "Coyote" Valdez y tomarse un merecido descanso.

Fue el pasado 30 de julio en Culiacán, cuando el pupilo de Jay "Panda" Nájar y que lleva una marca perfecta de 11 victorias sin derrotas, con siete nocauts, en el pugilismo rentado, se impuso ante Valdez por la vía del nocaut técnico.

El evento tendrá lugar en el Polideportivo "Juan S. Millán" del parque Revolución, el escenario tradicional para el boxeo. En la pelea estelar, Iván Cebada se medirá contra Jesús "Bala" López.

"Como he dicho anteriormente, no tengo firma con ninguna empresa y ellos acudieron a apoyarme y agradecidos con Estilo Mexicano Box por su apoyo", comentó el jóven pugilista, quien fue campeón del Torneo de Box de Los Barrios de EL DEBATE de Culiacán nos platicó que todavía no tiene una fecha definida para su próxima pelea

Aldana comentó que no tiene dudas de que va a ser una muy buena función, porque tomarán parte peleadores de buena talla que se espera saquen chispas del cuadrilátero.

"Como todo el tiempo, espero llegar bien preparado, voy a hacer lo mejor que pueda cuando me toque subir al ring. Si se presenta la oportunidad vamos a buscar el nocaut", expresó Aldana Camacho

Juan Luis le mandó un mensaje a los aficionados de Culiacán: "que vayan y apoyen la función, va a ser un evento, donde van a salir con muy buen sabor de boca y seguramente les va a gustar mucho, porque habrá peleas de buena calidad".

Agregó que le motiva tener un rival que también marcha invicto en el terreno profesional. "Eso me gusta, ir agarrando rivales de mejor talla, que me exijan e ir demostrando de qué estamos hechos", externó Aldana, quien hizo su debut profesional el 13 de abril de 2019.

A pesar de los que compromisos que tiene en el boxeo, Aldana Camacho no ha descuidado sus estudios, ya que se mantiene cursando la carrera de administración de empresas en la Universidad CNSI.

En la función de EMB Promotions, también estarán tomando parte Yanali Ayón, Diego Paredes y Ernesto "Tanque Maravilla" Beltrán.