Juan Luis Aldana, listo para ir por su quinta victoria

Juan Luis Aldana, a sumar otra victoria.

Culiacán, Sinaloa.- El prospecto culiacanense Juan Luis Aldana Camacho se declaró prácticamente listo para enfrentar a Raúl Cebreros en la función Estrellas del Knock Out, la cual se llevará a cabo este viernes en el Polideportivo Juan S. Millán del parque Revolución, y que organiza JD Promotions.

ENFOCADO

Juan Luis, quien ahora es dirigido por Jay Nájar, dijo estar muy motivado para tratar de mantener su récord invicto en el boxeo profesional.

“La verdad no conozco a mi rival, no se cómo venga, pero eso no me preocupa, porque me he preparado fuerte para esta pelea. Voy a dar el cien por ciento para conseguir mi quinta victoria”, señaló Aldana Camacho, quien tiene solo 17 años de edad.

En anterior combate, el peleador, quien entrena en el gimnasio Aldana Boxing, se impuso por nocaut ante Jesús Elizalde, en el evento que se celebró el 13 de septiembre de este año en la capital sinaloense.

Juan Luis Aldana ha demostrado el poder de sus puños, ya que de los cuatro triunfos, tres de ellos los ha definido por la vía del cloroformo.

En cuanto al trabajo con su nuevo entrenador, dijo que llevan a cabo una dinámica diferente en relación a lo que hacía en sus primeras peleas.

Por otro lado, comentó que su asistencia a la Convención Mundial del CMB, resultó una buena experiencia porque conoció a muchas personas importantes del boxeo, entre campeones mundiales y prospectos.

En la pelea estelar de este viernes, el culichi Rodolfo “Elegante” Bustamante, enfrentará al jalisciense Enrique González.

También tendrán acción José “Chema” Delgado, Martin “Chapo” León y José Luis “Cuate” Vázquez.

Delgado, quien es méxico-estadounidense , enfrentará al navolatense Maximiliano Galindo.

Martín León expondrá su invicto ante Victoriano "Piraña" Núñez.

Por su parte, José Luis Vázquez se medirá ante Erick Inzunza, pupilo de Rodolfo Chávez, en un duelo de pronóstico reservado.

Este jueves a las 11:00 horas en Plaza Sendero, se realizará la ceremonia de pesaje de los boxeadores.