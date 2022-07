Juan Manuel Márquez rechazó 150 millones de dólares por quinta pelea ante Pacquiao ¿Por qué?

México.- A lo largo del boxeo mundial una de las exposiciones que más han dado de que hablar fueron las peleas que Juan Manuel Márquez y Manny "Pacman" Pacquiao tuvieron a lo largo de sus carreras pues fueron en total 4 los combates en los que midieron sus fuerzas generando gran aceptación del público y que pudieron haber sido testigos de una quinta pelea pero el mexicano se sinceró y decidió rechazar tan jugosa oferta de más de 150 millones de dólares.

Luego de la cuarta pelea las cosas no fueron iguales para ninguno de los dos peleadores, Manny Pacquiao aún no podía creer la forma en la que perdió esa pelea pues un impacto poderoso de Márquez lo mandó a la lona dejándolo tirado por varios minutos y sin recuperarse, eso llegó mucho al filipino quien buscó limpiar su imagen con una nueva pelea siendo así que ofreció esa gran cantidad de dinero para convencer al mexicano pero este sabía que era el momento de parar la saga.

Juan Manuel Márquez recientemente contó la verdad sobre esa propuesta en donde dejó claro que era más un tema de respeto al deporte que ganas de ganar más dinero. Según digo a un podcast en Puerto Rico pero que el portal Boxeo hasta la muerte trajo a México, que sí hubo el acercamiento pero supo desde el primer comentario que ya no quería una pelea más contra Pacquiao.

"Creo que era la quinta pelea como bien lo comentan, una fuerte cantidad de dinero, 150 millones de dólares me ofrecieron en la mesa por una quinta pelea y dije, no, ya no quiero una quinta pelea", dijo el ex boxeador. Aseguró que entendía la intención del filipino pues quedó muy golpeado mentalmente pues la derrota le caló mucho al punto de pensar en irse del deporte y quería enmendarlo con esa pelea.

La última pelea entre ambos boxeadores dejó al mexicano como ganador | Foto: Jam Media

Siguiendo la entrevista Juan Manuel Márquez reveló que la rechazó por un tema de orgullo, aseguró que le importaba más el resultado y el como se sintió en esa pelea que el dinero por lo que no veía una necesidad de volver a pelear. "Fíjate, yo le dije, vale más el orgullo, la dignidad, el amor por el deporte y la victoria más importante de mi vida porque le habían ganado en aquel momento al mejor peleador libra por libra", sentenció el ex púgil.

La saga Márquez vs Pacquiao tuvo 4 presentaciones que iniciaron desde el 2004 en donde tras 12 asaltos el duelo culminó en empate. 4 años más tarde para el 2008 la segunda pelea se llevó a cabo en donde ahora el filipino se impuso y ganó el duelo. Las cosas se complicaron para la tercera pelea en el 2012 cuando de nuevo Manny Pacquiao ganó su segunda pelea. La última se dio en 2012 solo unos meses después en donde el mexicano se impuso de gran forma logrado la alegría de todos.