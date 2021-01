Juan Reynoso quiere hacer lo mismo de hace 23 años con Cruz Azul; alzar el título

Ciudad de México.- Hasta el último momento Cruz Azul dio a conocer a su nuevo entrenador, luego de muchas vueltas al tema de Hugo Sánchez y otros que se veían imposible el ganador fue el peruano Juan Reynoso que tiene un pasado alentador con la máquina pues fue uno de los jugadores que vivió el último campeonato del equipo en 1997.

La consigna para Juan Reynoso no hay otra que no sea ser el campeón de la Liga MX, cualquier cosa menos de eso se considerará un gran fracaso y no quiere decir que en verdad lo sea, pero en Cruz Azul no hay otro resultado que ser campeón, luego de 23 años y siendo un equipo llamado "grande" le sigue causando mucha presión.

La directiva de la máquina apostó por un entrenador que conoce la liga, que conoce el trabajo de Cruz Azul y que conoce que es lo que es ganar, algo que deberá transmitir a sus jugadores para que lo hecho por él y grandes compañeros en 1997 se vuelva a repetir. Uno de ellos lo tendrá todos los días en su equipo y es Oscar Pérez quien jugó junto a él.

En el sentido de conocer a la institución se debe a que en 2012 llegó a estar ya en la banca de Cruz Azul como auxiliar técnico con Memo Vázquez donde tuvo algunas grandes aportaciones pero que no le tocó la final de 2013 ante el América ya que para ese año se aventuró como entrenador de Cruz Azul Hidalgo en la extinta Liga de Ascenso.

Su experiencia con la máquina no fue la mejor, solo un año después de ser asignado al proyecto de la filial del equipo fue despedido. Desde entonces se desapreció del futbol mexicano hasta que encontró en Puebla la siguiente oportunidad para entrar de nuevo en el plano de importancia. Con los camoteros tuvo buenas actuaciones principalmente en el Guard1anes 2020 donde los metió a la Liguilla.

Hay que entender que lo más criticado de su juego con el Puebla fue el echar el equipo atrás y esperar un error, esto evidentemente por la situación de que contaba con un plantel bastante limitado por lo que cuidada su marcador, ahora con uno más completo podría verse un cambio total en su forma de plantear los partidos.

Juan Reynoso llegó a Cruz Azul como jugador en 1994 para jugar con Cruz Azul, consiguió como ya se dijo el último título del equipo en 1997 y se marchó hasta el 2002 para seguir su camino con Necaxa que fue su último equipo como profesional del 2002 al 2004.

Equipo dirigidos

Coronel Bolognesi 2007-2008 (Perú)

Universitario de Deportes 2009-2010 (Perú)

Juan Aurich 2010 (Perú)

Sporting Cristal 2011 (Perú)

Cruz Azul Hidalgo 2013 (México)

Melgar 2014-2017 (Perú)

Real Garcilaso 2019 (Perú)

Puebla 2019-2020 (México)

Cruz Azul 2021- (México)

La primera prueba que deberá pasar es conocer y tratar de armar un equipo competitivo para el inicio del torneo que está a la vuelta de la esquina. Cruz Azul arranca su participación ante Santos Laguna el próximo 10 de enero en Torreón y dependiendo de ese partido se sabrá como llega el entrenador y a qué es lo que aspira el equipo.