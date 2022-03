Juan de Dios Estrada quiere noquear

Con la mira de buscar el nocaut en los primeros rounds, así saldrá a boxear este 1 de abril el mazatleco de la colonia Klein, Juan de Dios Estrada Juárez, que tendrá su primera pelea profesional en la velada Pasos de campeón, de la promotora Zápari Boxing.

Las acciones iniciarán a las 20:00 horas en la cancha Germán Évers y Juan Estrada, de 21 años, subirá al ring en la tercera pelea de la noche, a cuatro rounds, peso Superwelter, contra Crístofer Espinoza, de Querétaro, que también hará su debut en el ámbito profesional.

¿Dónde iniciaste en el boxeo?

En el gimnasio José “Loco” Becerra, que se encuentra por la avenida Juan Pablo (II). Ahí di mis primeros pasos. Duré como tres años y luego cerraron. Voy a cumplir un año en el gimnasio Zápari Boxing.

Aquí me abrieron las puertas y estoy muy contento.

Mi hermano Luis Daniel fue mi motivación para ser boxeador, ya que él fue peleador de artes marciales mixtas. Antes también boxeaba y entrenaba en un gimnasio de por aquí.

Juan de Dios Estrada golpea a la pera, y lo observa su entrenador, Héctor Zápari.

¿Cuál es tu peso?

Peso 69 kilos y mi categoría es Superwelter. En el boxeo amateur tengo varias peleas a mi favor y me siento con mucha experiencia para debutar en el profesionalismo.

Leer más: Thomas Christiansen, DT de Panamá suena para dirigir a Chivas; Leaño en duda

¿Cuáles son tus cualidades?

El golpe de mi derecha me gusta mucho, lo doy muy bien.

¿Qué otros deportes te gustan?

Me gusta mucho el futbol, lo juego y también practico el acondicionamiento físico en una cancha que está por la avenida Juan Pablo, con el Fit In The Street.

El futbol americano y el beisbol también me encantan.

¿A quién admiras en el boxeo?

A Gilberto “Zurdo” Ramírez.

¿Qué te gustaría ser dentro del boxeo?

Primero, que me conozca bien la gente y luego quiero ser campeón mundial.

¿Cómo te sientes para tu pelea de este 1 de abril?

Me siento bien físicamente, mentalmente. Estoy en condiciones óptimas para brindar un gran espectáculo en casa.

Leer más: Jon Robinson, gerente general de los Titans, quiere a AJ Brown en el equipo a largo plazo

¿Qué sabes de tu rival, el queretano Crístofer Espinoza?

La verdad no lo conozco, no sé nada de él, pero estamos preparados para lo que venga.

¿En qué consiste tu preparación?

En la mañana vamos a correr, hacemos pista, altura, fuerza y escuela de boxeo para pulir lo que nos haga falta.

Fuera del boxeo, ¿a qué te dedicas?

Trabajo en una nevería, en Nieves Hilario. Estudio también la Licenciatura en Educación Deportiva en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Qué le prometes a la afición mazatleca que asistirá a la cancha Germán Évers este 1 de abril?

Prometo dar un gran espectáculo, daré lo mejor de mí y buscaré ganar la pelea pronto por la vía del nocaut.

PERFIL

Nombre: Juan de Dios Estrada Juárez.

Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 2001.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Boxeador.

Trayectoria: Cuatro años en el boxeo y hará su debut en el profesionalismo el 1 de abril en este puerto.