Juegos Olímpicos de Tokio 2021 estarían siendo cancelados en los siguientes días

Inglaterra.- Todo estaría indicando que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 no tienen el sustento necesario hablando en el ámbito de seguridad de salud para que se lleven a cabo como se había planeado desde el 2020 y serían cancelados en los siguientes días. Esto lo ha revelado el diario The Times quien este jueves incluyó un declaración de una fuente cercana a los JJOO afirmando que serían cancelados definitivamente.

De acuerdo con el diario, una "fuente dentro del Comité Organizador" les confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 no se llevarán a cabo. Todo por la inseguridad que ha surgido en los ciudadanos japonenses que prefieren cuidar su salud y la de las personas que podrían llevar a viajar al país nipón.

No van a suceder, nadie lo quiere decir públicamente, pero hay consenso", fueron las palabras de la fuente.

Sin embargo agregó que Japón no se quedaría sin sus Juegos Olímpicos pues asegura que sería para el año 2032 cuando el país asiático podría tener una nueva oportunidad para albergar una justa tan importante como los JJOO.

Apenas hace unos días Tomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que no había nada que detuviera a los Juegos Olímpicos de que se llevaran a cabo. "No tenemos en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio en el estadio Olímpico de Tokio", dijo el mandatario.

Además de aventuró a decir que no "No hay un Plan B", y esperaban poder hacer los JJOO en tiempo y forma de lo contrario no habría una nueva oportunidad un siguiente año cercano por lo imposible que sería para ellos y los organizadores seguir aguantando.

Los Juegos Olímpicos estaban programados para julio de 2020, pero la pandemia de Covid-19 no le dejó iniciar, con muchos problemas pero bajo la idea de que debían celebrarse se llegó al acuerdo de que se pasarían para el 2021, con fecha de arranque de 23 de julio. Ahora todo se pone muy complicado luego de que en un censo en Japón hasta un 80% de la población pidieron que los Juegos se cancelaran.

Por el momento lo que queda es esperar a que el COI a través de sus redes sociales o de parte del comité organizador emitan alguna respuesta ante lo acontecido.De ser así, estos serían los 4tos Juegos Olímpicos cancelados en la historia, desde 1916 con la Primera Guerra Mundial y en 1940 a 1944 con la Segunda Guerra Mundial, fueron los únicos que se han visto afectados.