Juegos Panamericanos: Rodeada de polémica, delegación mexicana llega a Lima

Lima, Perú.- Un nuevo gobierno, que promete cambios. Varios opositores, que critican las nuevas medidas y denuncian incluso un manejo cuestionable de los recursos.

La polarización política que se ha acentuado en el marco del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del año anterior ha alcanzado también al deporte de México, que llega a los Juegos Panamericanos en medio de un entorno enrarecido.

Durante las últimas semanas los dirigentes del deporte mexicano han tenido que hablar más de temas políticos y económicos. Y algunos atemperan ahora las expectativas del país para lo que será el primer gran evento deportivo bajo el nuevo gobierno de López Obrador, el primer presidente mexicano surgido de una plataforma política de izquierda.

¡Ya falta poco! hoy la #AntorchaLima2019 �� estuvo en el BAP UNIÓN y llenó de alegría a todos los integrantes de la Marina de Guerra del Perú. ¡Síguenos en nuestro último recorrido! ❤�� pic.twitter.com/tBzoupvnc8 — Lima 2019 #JugamosTodos�� (@Lima2019Juegos) 26 de julio de 2019

Tras asumir el cargo en diciembre, el mandatario nombró a la ex campeona mundial Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Guevara llegó al organismo rector del deporte en México entre altas expectativas por sus hazañas como velocista.

Pero en poco más de seis meses, la medallista olímpica de plata en los 400 metros de Atenas 2004 ha tenido que lidiar con acusaciones de desvío de fondos públicos, una polémica por la conformación de la selección de clavados para Lima 2019, la reducción de las becas deportivas para los atletas y hasta el cambio de nacionalidad de una competidora de esgrima.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

“Son suposiciones y presunciones, cuando se encuentren actos irregulares podemos hablar, pero no puedo hablar por actos de presunción”, dijo Guevara este mes, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, sobre el supuesto desvío de recursos señalado originalmente por distintos medios locales. “Estoy con toda la paciencia, transparencia y ecuanimidad para esperar el veredicto, hoy es un supuesto fundamentado en una denuncia que se está investigando y no puedo asumir que esto sea una veracidad”.

Unas semanas antes, la Federación Mexicana de Natación (FMN) dejó fuera de la selección de saltos ornamentales a Jahir Ocampo y a Rommel Pacheco, quien es uno de los clavadistas más regulares del país en los últimos años. Paradójicamente, la entidad organizadora de los Panamericanos nombró recién a Pacheco como uno de los 10 “embajadores” para los Juegos en Lima, al considerar que simboliza el deporte en el continente.

Y este mes, Pacheco consiguió una medalla de plata durante el Mundial de Natación en Gwangju, Corea del Sur, asegurando su boleto para los Juegos Olímpicos del año próximo.

Estará en Tokio, compitiendo contra los mejores del mundo, y no en Lima, ante adversarios del continente, en la disciplina que más medallas olímpicas ha dado a México con 14. Los clavados aportaron nueve preseas para superar al ráquetbol como el deporte más productivo para la delegación azteca en Toronto 2015.

La FMN hizo una evaluación a puerta cerrada, cuyos análisis para determinar a los competidores causó polémica y descontento porque nunca explicó cuáles fueron los parámetros considerados para dejar fuera a Pacheco y a su compañero.

“Evaluaciones a puerta cerrada, la versión más peligrosa de cualquier ejercicio deportivo, Federación Mexicana de Natación, ¿Qué esconden?”, tuiteó el legislador por el Partido Encuentro Social y presidente de la comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, quien después citó a Guevara para dar explicaciones.

Imágenes del abanderamiento a la Delegación Mexicana que participa en los Juegos Panamericanos/AFP

En su comparecencia, Guevara se deslindó de la forma en que se conformó el equipo de clavados por tratarse de un asunto interno de una federación y en el que el organismo a su cargo no puede intervenir. Lo mismo hizo al hablar del caso de la esgrimista Paola Pliego, quien decidió abandonar a México para representar a Uzbekistán.

Pliego fue relegada de los Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro por un resultado positivo de dopaje, aunque días después se confirmó que éste obedeció a un error. Ni la federación de su disciplina ni ninguna otra autoridad la ayudó para acudir a la competencia y pasó tres años relegada de los torneos clasificatorios, confrontada con dirigentes de la esgrima nacional.

#Lima2019

Decenas de periodistas de diversos medios internacionales conocen las instalaciones que alojarán a miles de atletas en el complejo compuesto por 1,096 habitaciones para la justa continental a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú.#DejaHuella���� pic.twitter.com/tfIfpK01F3 — CONADE (@CONADE) 25 de julio de 2019

“Lamento mucho lo que pasó, pero no es mi culpa, fue un proceso mal llevado y después una decisión personal, hablé con ella para que no tomara esa decisión y parece que demandará a CONADE por daño y perjuicio y seguramente lo vamos a perder porque fue mal llevado, a mí me toca acompañar el proceso pero como me lo dejaron ya no puedo poner pruebas y revertir su decisión”, dijo Guevara.

En medio de tantas fricciones, la funcionaria ha tomado sus recaudos a la hora de los augurios sobre el desempeño de México en Lima.

La delegación mexicana fue sexta del medallero en Toronto, superada por Colombia, Cuba, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Fuera de casa, su mejor papel fue en Chicago 1959, donde quedó cuarta del medallero, pero la máxima cantidad de oros la consiguió en Mar de la Plata 1995, con 23, uno más que hace cuatro años en Toronto.

La peor actuación fue en Sao Paulo 1963, donde los mexicanos fueron octavos

“El pronóstico reservado son 19 medallas (de oro), pero creo que debemos dejar que los chicos hagan su trabajo”, dijo Guevara el 15 de julio.

Dos días después, el Comité Olímpico Mexicano anunció que dejará de proveer varios servicios, incluidos los de alimentación, hospedaje y atención médica, en su complejo principal de entrenamiento, ante la falta de presupuesto que aporta el gobierno federal.

La medida se dio a conocer en momentos en que el gobierno de López Obrador ha realizado una serie de recortes en numerosos gastos.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, ha dicho que los recortes no abonarán a un gran desempeño de los atletas locales.

Imágenes de la Delegación Mexicana que viajó a Lima para los Juegos Panamericanos/Jam Media

Para este año, el gobierno de López Obrador destinó 1,519 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) para todo el deporte mexicano, una cifra 25% menor al del 2018, cuando se ejercieron 2,108 millones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del partido oficialista PRI.

Peña Nieto, sin embargo, destinó 7,119 millones de pesos al deporte durante 2013, su primer año en el cargo.

“Creo que México hará un gran papel en los Panamericanos a pesar de todo, a pesar de que no se ha contado con los recursos suficientes para que puedan tener el fogueo que se requiere”, dijo Padilla Becerra. “En general hay limitantes, estamos haciendo ajustes, pero no nos hemos quedado parados. Sentados tampoco, porque estamos consiguiendo patrocinios, hablando con institutos estatales y estamos haciendo que esto funcione a pesar de los recortes que se han hecho”.