Juez impide que partido de LaLiga entre Villarreal-Atlético se juegue en Miami

Madrid, España.- El partido de la Liga española Villarreal-Atlético de Madrid que LaLiga pretendía celebrar el 6 de diciembre en Miami, con la aceptación de los dos clubes, no se podrá jugar fuera de España después de que un juez rechazara su autorización de forma cautelar.

El titular del Jugado número 12 de lo Mercantil, Moisés Guillamón, desestimó este viernes las medidas cautelares que la primera solicitó para poder disputar el encuentro en Estados Unidos, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga, con el rechazo de la Federación Española (RFEF), que ha solicitado tras ello la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

�� La Justicia da la razón a la @rfef frente a La Liga y desestima su petición de jugar el partido en Miami.



�� https://t.co/9IjTX43f91 pic.twitter.com/hkSXE6sJlj — RFEF (@rfef) 15 de noviembre de 2019

La decisión, ante la que cabe recurso de apelación en un plazo de veinte días ante el mismo juzgado, recuerda que LaLiga ya hizo una petición de medidas cautelares, de la que luego desistió, el año pasado también para la disputa en Miami del Girona-Barça, y que ha vuelto a hacer otra sin esperar a la resolución de la demanda principal, que será en febrero de 2020.

LaLiga, para el juez, “persiste en dicho empeño anticipatorio del partido en el extranjero a sabiendas que está pendiente de resolución en febrero de 2020, dentro del calendario de liga de este año, pudiéndose celebrar con posterioridad a dicha fecha en su caso, o posteriormente, siempre con un respaldo judicial en su caso”.

El auto judicial indica que la RFEF “ha justificado debidamente motivos de oposición”, relativos a que la celebración del partido en Miami “no cumple los requisitos, no fue comunicado antes del inicio del campeonato, no han proporcionado información del evento en concreto (...)” y “el estadio no se encuentra todavía adaptado”.

Igualmente apunta que al no existir regulación concreta de la celebración de partidos de liga en el extranjero “debe de acudirse en su caso al reglamento de FIFA, sobre todo en caso de conflicto”.

Acciones de un partido del del Atlético de Madrid ante Villarreal/AFP

Tras el pronunciamiento judicial La Liga mostró su máximo respeto y aseguró que el fallo “no prejuzga el fondo del asunto”, que será resuelto en una vista en febrero de 2020.

“Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional, por lo que esperamos que, a partir de esa fecha, LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras”, señaló el organismo que preside Javier Tebas.

La RFEF por su parte pidió la dimisión de Tebas, al que reprochó mantener “una actitud absolutamente hostil e irresponsable contra la institución que dirige el fútbol en España” y por considerar que está generando perjuicios para este deporte y especialmente para los clubes que forman parte de la Liga, a los que instó a entablar un diálogo.

Se reitera la solicitud a los clubes miembros de la Liga a entablar un diálogo con la Federación y se pide el cese inmediato del presidente de la Liga o bien su inmediata dimisión. Asimismo, se insta a la Liga que deponga las actuaciones contrarias a la RFEF, dejando paso a una nueva etapa de concordia y colaboración con nuevos interlocutores”, reclamó la RFEF.

En un comunicado, el organismo denunció que Javier Tebas “ha conducido a dos clubes españoles como el Villarreal CF y Atlético de Madrid, al incumplimiento de las normas de la FIFA y la UEFA, provocando una injerencia del sistema jurídico-público en aspectos que la FIFA y la UEFA consideran del ámbito totalmente privado que puede traer como consecuencia graves sanciones para ambos clubes”.