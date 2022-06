Jueza desestima demanda contra Cristiano Ronaldo por abuso

Estados Unidos.- Este sábado una jueza hizo oficial que la demanda contra Cristiano Ronaldo por abuso a una mujer en el año 2009 queda inoperante luego de que se descubriera que se utilizaron documentos confidenciales robados para su gestión. Por lo que se dictaminó que se actuó "de mala fe" y el caso no podrá llevarse de la manera que se esperaba pues según la juega se ha "contaminado" el mismo con el uso de evidencia malograda.

La demanda de fue interpuesta por la ex modelo Kathryn Mayorga en donde se pedía el pago de millones de dólares en reparación de daños, además de que tambien tendrá que reponer los 375 mil dólares que se le fueron entregados por su silencio tras revelarlo en 2009. La jueza de nombre Jennifer Dorsey hizo oficial la desestimación de la misma al encontrar irregularidades en su ejecución.

A través de un documento de 42 paginas la jueza explica que esto deja sin oportunidad de volver a presentar la demanda ya que considera que durante todo este tiempo el que resultó afectado fue el mismo jugador. La demanda no llegó de manera legal hasta el 2013 cuando se había amenazado de revelar la información, fue entonces cuando el jugador le pagó una fuerte suma para que evitada decirlo, aún así lo dio a conocer.

"Considero que la obtención y el uso de estos documentos fue de mala fe y la sola descalificación de Stovall no remediará el perjuicio a Ronaldo porque los documentos mal habidos y su contenido confidencial han quedado incorporados a la trama misma de los reclamos de (la demandante Kathryn) Mayorga", dice el fallo. "Esto merece sanciones graves", recopiló AP.

Fue hasta el año 2018 cuando la ex modelo decidió que ya no quería seguir con las medidas que habían acordado ya hace algunos años y de nuevo volvió a buscar la intervención legar asegurando que la obligaron a firmar y que además nunca hubo un documento oficial. Fue ahora como la jueza ha dado punto final a la demanda y a dictaminado a Kathryn Mayorga no podrá solicitar más sanciones, dejando de lado los 77 millones de dólares que estaba pidiendo en su última aparición.