Jugador de la Premier League reveló mediante una carta ser homosexual

Inglaterra.- Este sábado un futbolista de la Premier League reveló a través de una carta que compartió en la fundación Justin Fashanu quienes se encargan de luchar contra la homofobia, su sentir de ser parte de la comunidad homosexual dentro de un deporte que con los años ha sido catalogado como solo para hombres.

El jugador hizo su declaración de forma anónima por lo que no se sabe el club, nombre o edad del mismo, solo se conocen las palabras y la dificultad que le ha costado poder darlo a conocer.

Soy gay. Hasta escribirlo en esta carta es un gran paso para mí... Me siento atrapado y miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy, solo haga que las cosas sean peores", se puede leer en su escrito.

Describe que desde los 19 años supo que su orientación sexual era distinta y desde entonces ha vivido con la angustia de revelarlo. Cree que el revelar su secreto podría acabar con su carrera en el futbol ya que no sabe cuál será la reacción de sus compañeros o el mismo seguidor.

Se ha unido a la fundación de Justin Fashanu quien fue el primer jugador en revelar su homosexualidad en 1990, pero en 1998 se suicidó por no poder soportar la presión social. Tiempo después su sobrina Amal Fashanu creo la fundación con el nombre de su tío para ayudar a erradicar la homofibia.

Estos son algunos fragmentos de la carta del futbolista.

Soy gay. Incluso escribir eso en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo los miembros de mi familia y un grupo selecto de amigos son conscientes de mi sexualidad. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Eso es difícil. Paso la mayor parte de mi vida con estos muchachos y cuando salimos al campo somos un equipo.

Pero aún así, algo dentro de mí hace que sea imposible para mí ser abierto con ellos sobre cómo me siento. Espero sinceramente que algún día pueda hacerlo. Desde los 19 años supe que era gay. ¿Cómo se siente tener que vivir así? Día a día, puede ser una pesadilla absoluta. Y está afectando mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y mi temor es que revelar la verdad sobre lo que soy sólo empeorará las cosas.

Entonces, aunque mi corazón a menudo me dice que necesito hacerlo, mi cabeza siempre dice lo mismo: “¿Por qué arriesgarlo todo?” Tengo la suerte de ganar un muy buen salario. Tengo un lindo auto, un armario lleno de ropa de diseñador y puedo comprar lo que quiera para mi familia y amigos.

Desearía no tener que vivir mi vida de esa manera. Pero la realidad es que todavía hay una gran cantidad de prejuicios en el fútbol. Hay innumerables veces que he escuchado cantos homofóbicos y comentarios de partidarios dirigidos a nadie en particular.

