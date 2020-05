Jugador del Cádiz no se presenta a los test del coronavirus

España.- Como todos los equipos del futbol español, el Cádiz FC de la Segunda división puso en marcha la vuelta a los trabajos, y esta mañana la plantilla, el cuerpo técnico y empleados realizaron las pruebas del coronavirus en la Ciudad Deportiva El Rosal, sin embargo de todos los citados, uno no estuvo presente.

El jugador español Rafael Giménez Jarque “Fali”, había sido uno de los principales detractores con la vuelta de los equipos a la prácticas, por lo que su ausencia a los entrenamientos no sorprendió a nadie.

Hay que recordar que Fali avisó que no volvería a competir “ni por todos los millones del mundo” si no se garantizaban unas condiciones de seguridad máximas e incluso que estaba dispuesto a dejar su carrera deportiva.

De hecho, el futbolista continúa en su casa trabajando con las limitaciones que eso supone, por lo que actualmente no cobra su salario por decisión propia y el club anunció que le va a respetar tome la decisión que tome y no tomará ninguna medida de sanción contra él.

���� Fali, jugador del @Cadiz_CF , en @partidazocope : ❌ "No pienso jugar al fútbol" ��"No voy a cobrar, porque no me lo merezco, soy un jugador de principios" ���� "Lo primero es mi salud y la de mis hijas" �� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/uISjt7Uj4X

En una entrevista para medio españoles, el central reiteró su intención de no volver a los terrenos de juego, y confesó que cuenta con el apoyo de sus compañeros de vestuario, para volver cuando el mundo encuentre una cura para el virus.

No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar, soy un jugador de principios. No voy a cobrar porque no lo merezco. Lo primero es mi salud y la de mis hijas. Siempre me ha apoyado. No voy a dar nombres, pero hay muchos jugadores que tienen miedo a jugar, me lo han dicho. Yo volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que frene el COVID-19", expresó.