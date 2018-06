Jugador del año, gol histórico y hoy casi fuera del mundial

La estrella de la selección egipcia, Mohamed Salah, pudo, por fin, debutar en el Mundial contra Rusia y marcó un gol de penalti, pero fue un tanto agridulce, ya que solo fue el del honor después de los tres goles de la selección rusa (3-1).



Habían llegado los 'faraones', pero no el 'Faraón', porque Egipto había aparecido en el Mundial, pero no 'Mo' Salah, el extremo del Liverpool al que medio mundo esperaba y especialmente los miles de egipcios trasladados a Rusia para ver a su selección y a su ídolo.



Lo que no pudo ser ante Uruguay, sí lo fue frente a la anfitriona, Rusia. Contra los charrúas, el seleccionador de Egipto, el argentino Héctor Cúper, señaló el día antes que estaría salvo "un imprevisto de último momento". Pero el entrenamiento previo desaconsejó el debut de Salah en el Mundial.



Egipto cayó cruelmente ante Uruguay en los últimos instantes por un cabezazo del defensor José María Giménez, y la ilusión por ver jugar a Salah pasó de ser un anhelo a un imperativo: si la selección norteafricana quería apurar sus opciones de octavos, tenía que contar con su 'Faraón'.



Lo pedían los hinchas egipcios que durante los días anteriores fueron llegando a San Petersburgo, la ciudad que acogió el segundo duelo de Egipto en el Mundial. Y con ellos, los casi 100 millones de habitantes del país.



Muchos de ellos lamentaban aquel forcejeo con el español Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones disputada en Kiev (Ucrania) entre el Real Madrid y el Liverpool inglés, que dejó a su ídolo fuera de combate y su hombro izquierdo maltrecho durante el mes siguiente.



Por ello, Cúper en la rueda de prensa previa al duelo, fue cauteloso. Dijo que el punta estaba "en buenas condiciones" como "creían" que estaba antes del partido contra Uruguay, pero que dependía de "una prueba importante" en el entrenamiento.



No obstante, en el juego tardó en aparecer. Habían pasado ya diez minutos, de tormenta rusa pero sin acierto, cuando una pared con Abdalla Said demostraba que el ídolo estaba en el césped y podía pisar área. Unos minutos después, algunos ahogaban un grito en una entrada de Zhirkov en el centro del campo, sin consecuencias.



Primero fue un centro por alto, prolongado de cabeza por Marwah, que dejaba a Salah solo para empujarlo a puerta, que evitó Yuri Zhirkov con una intervención providencial. Al borde del descanso se repitió el esquema, pero en un balón raso del lateral que dejó pasar Marwan.



El premio a la espera de una recuperación tortuosa de un mes, pero insuficiente para aumentar las opciones de Egipto de pasar a octavos, que quedan bajo mínimos. Un gol histórico a la par que agridulce para el 'Faraón' Salah.