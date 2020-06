Jugador italiano es despedido por el contenido inapropiado de su pareja en redes sociales

Portugal.- El conjunto del Vitória Setúbal ha decidido rescindir el contrato del italiano Mirko Antonucci luego de que en varias ocasiones se le advirtió que el contenido que compartía en redes sociales junto a su pareja era inapropiado y al no acatar las ordenes fue separado del equipo.

De acuerdo con la conferencia de prensa, Julio Velázquez entrenador del equipo portugués, Mirko y su novia Ginevra Lambruschi compartían "imágenes subidas de tono", donde se les miraba en situaciones algo comprometedoras situación que al club no le pareció adecuado ya que consideran que esas acciones no representan la forma correcta de sus jugadores hacia los aficionados.

Antonucci solamente jugó 19 partidos con el club luso, luego de que se concediera que la Roma actual dueño de los derechos federativos lo cediera en prestamo. Sus resultados en el campo eran bastante buenos pero a la institución no le fue suficiente para mantenerlo. Según relatan medios locales el mismo club tuvo acercamientos desde el mes de enero para tratar de moderar su contenido sin tener éxito.

"El jugador tiene que ser jugador del Vitória de Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa", fueron palabras del entrenador al momento del anuncio de la salida del italiano.

Mientras tanto el jugador ha emitido un mensaje para todos las personas que se han visto afectadas, como el club y aficionados. Mirko asegura que se siente arrepentido por sus acciones y que ya no usará sus redes sociales.

"Este mensaje es para decir que soy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verás sudar el jersey de Vitoria de Setúbal hasta la última gota".

La Roma ya ha sido avisada de la decisión del club portugués y espera la llegada de su jugador en los próximos días para que Mirko conozca su futuro.

