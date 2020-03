Jugador será sancionado por tocar los genitales de su rival VIDEO

Inglaterra.- En un partido de rugby, pese a ser superior a su rival a lo largo del partido, sufrió para ganar a Gales (33-30), este sábado en Twickenham, en la cuarta jornada del Torneo de las Seis Naciones y conserva opciones para la victoria final, pese a la incertidumbre ligada a la amenaza del nuevo coronavirus.

El duelo tuvo un momento insólito el inglés Joe Marler agredió de una manera poco usual a su rival Alun Wyn Jones. El pilar de 29 años aprovecho un tumulto en la primera mitad apretarle las partes íntimas a su contrincante quien extendió sus brazos reclamando que alguno de los jueces viera lo que estaba sucediendo.

Si reacciono, recibo una tarjeta roja. Esperemos que World Rugby lo vea. Joe es un buen tipo... pero está todo el material que se ha mostrado y muchos seguidores han visto lo que sucedió. Miré al juez de touch y obviamente él no vio nada. Pero hablamos mucho sobre los TMO y lo que revisan, por lo que fue frustrante que esto no se tratara allí , declaró el galés en conferencia de prensa tras el partido.

La World Rugby establece en su reglamento que cualquier jugador declarado culpable de “agarrar, torcer o apretar los testículos” de un contrincante debe enfrentarse a una suspensión que va desde las 12 semanas hasta los cuatro años. Además, el organismo tiene la potestad de castigar de oficio.

Gareth Thomas, ex rugbier de Gales quien se declaró homosexual en 2009, bromeó al ver las imágenes: “Nunca hubiera sucedido en mis tiempos y estoy realmente molesto por eso, ¡porque si me lo hubieran hecho, nunca me habría retirado!”.

Para ganar el torneo, los ingleses deben contar con un paso en falso de Francia, el domingo en Escocia, o contra Irlanda en casa en la última jornada y deberá esperar a ver si se podrá disputar, y cuándo, el partido de la última jornada en Roma contra Italia, el país europeo más afectado por el Covid-19.